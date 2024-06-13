Зеленский о соглашении по безопасности между Украиной и США: "оно поможет нам сохранить жизни людей"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание соглашения по безопасности между Украиной и США поможет сохранить жизни украинских людей и покажет, как две страны станут крепче и как это будет гарантировать стабильный мир. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом, передает УНН.

Детали

Это действительно исторический день и мы подписали это историческое соглашение между Украиной и Соединенными штатами. Оно поможет нам сохранить жизни людей и оно покажет, как наши страны станут крепче, как это будет гарантировать стабильный мир и поэтому это будет на пользу всем. Мы знаем, что война России против Украины, это действительно реальная угроза всему миру - сказал Зеленский.

Напомним

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности.