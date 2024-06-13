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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о соглашении по безопасности между Украиной и США: "оно поможет нам сохранить жизни людей"

Зеленский о соглашении по безопасности между Украиной и США: "оно поможет нам сохранить жизни людей"

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 19:35  •  23724 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что соглашение о безопасности, подписанное между Украиной и США, поможет спасти жизни украинцев, укрепит обе страны и будет гарантировать стабильный мир.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание соглашения по безопасности между Украиной и США поможет сохранить жизни украинских людей и покажет, как две страны станут крепче и как это будет гарантировать стабильный мир. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом, передает УНН.

Детали

Это действительно исторический день и мы подписали это историческое соглашение между Украиной и Соединенными штатами. Оно поможет нам сохранить жизни людей и оно покажет, как наши страны станут крепче, как это будет гарантировать стабильный мир и поэтому это будет на пользу всем. Мы знаем, что война России против Украины, это действительно реальная угроза всему миру

- сказал Зеленский.

Напомним

Президенты Украины и США - Владимир Зеленский и Джо Байден - на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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