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США вважають безпекову угоду частиною "мосту" до членства України в НАТО - представник Держдепу

Київ • УНН

 • 21954 перегляди

Сполучені Штати розглядають двосторонню угоду про безпеку, підписану з Україною, як частину мосту до можливого членства України в НАТО, підтверджуючи свою відданість безпеці України, її демократичному, економічному та військовому розвитку.

США вважають безпекову угоду частиною "мосту" до членства України в НАТО - представник Держдепу

В США розглядають двосторонню угоду про безпеку, яку підписали президент Джо Байден та Володимир Зеленський, як частину мосту до членства України в НАТО, щоб одного дня Україна змогла вступити до Альянсу. Про це заявив представник Держдепу Ведант Пател на брифінгу, коментуючи слова Президента Зеленського, що Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО, пише УНН.

Деталі

Представник Держдепу вказав, що підписана двосторонння угода між США та Украною підтверджує прихильність Сполучених Штатів народу України. За його словами, зобов'язання, які прописані в угоді, мають вирішальне значення для гарантування безпеки України в демократичному, економічному та військовому сенсі.

Держсекретар і президент говорять про те, що ми вважаємо важливим наявність мосту до членства України в НАТО. Звісно, ця двостороння угода про безпеку не замінює її, але це одна з тих речей, які ми розглядаємо як частину цього мосту, щоб одного дня Україна змогла вступити до НАТО. Ми вже давно говоримо, що підтримуємо і підтверджуємо політику відкритих дверей НАТО

- заявив Пател.

Він також вказав, що в США немає проблем із притягненням росії до відповідальності.  І з моменту жорстокого вторгнення в Україну, Сполучені Штати зробили низку кроків, починаючи від експортного контролю і закінчуючи санкціями, щоб притягнути рф до відповідальності.

Контекст 

В інтерв'ю Президент Володимир Зеленський заявив, що Білий дім не готовий дати Україні запрошення в НАТО. Тому Київ закликає США надати  Україні все для захисту та конкретики. 

Угода зі США передбачає постачання всього, що необхідно для оборонної промисловості - Зеленський13.06.24, 23:38 • 45127 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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