Американские истребители пятого поколения F-35A прибыли на авиабазу Мисава. Новые самолеты заменят устаревшие платформы и усилят совместную оборону региона.

США развернули истребители F-35A на севере Японии

ВВС США перебросили истребители пятого поколения F-35A на авиабазу Мисава на севере Японии. Это усиливает американское присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и расширяет совместные возможности с Японией. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Первый F-35A, закрепленный за 13-й истребительной эскадрильей, прибыл на базу 28 марта. В США заявили, что новые самолеты заменяют устаревшие платформы и усиливают возможности обнаружения целей, выживания и подавления вражеской ПВО.

Командир 35-го авиакрыла Пол Дэвидсон заявил, что это "подчеркивает давнюю приверженность США Японии и региону".

Больше об истребителе и базе

F-35A – это малозаметный истребитель пятого поколения с мощными сенсорами и возможностью действовать в сложном воздушном пространстве. В ВВС США подчеркивают, что самолет особенно эффективен для прорыва и подавления вражеской ПВО.

Размещение F-35 на базе Мисава также усиливает совместимость между США и Японией, поскольку обе страны используют эти самолеты.

Мисава является стратегической базой на севере Японии, поэтому появление там F-35 является частью более широкого усиления американского сдерживания в Азии.

