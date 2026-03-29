США развернули истребители F-35A на севере Японии
Киев • УНН
Американские истребители пятого поколения F-35A прибыли на авиабазу Мисава. Новые самолеты заменят устаревшие платформы и усилят совместную оборону региона.
ВВС США перебросили истребители пятого поколения F-35A на авиабазу Мисава на севере Японии. Это усиливает американское присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и расширяет совместные возможности с Японией. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Детали
Первый F-35A, закрепленный за 13-й истребительной эскадрильей, прибыл на базу 28 марта. В США заявили, что новые самолеты заменяют устаревшие платформы и усиливают возможности обнаружения целей, выживания и подавления вражеской ПВО.
Командир 35-го авиакрыла Пол Дэвидсон заявил, что это "подчеркивает давнюю приверженность США Японии и региону".
Больше об истребителе и базе
F-35A – это малозаметный истребитель пятого поколения с мощными сенсорами и возможностью действовать в сложном воздушном пространстве. В ВВС США подчеркивают, что самолет особенно эффективен для прорыва и подавления вражеской ПВО.
Размещение F-35 на базе Мисава также усиливает совместимость между США и Японией, поскольку обе страны используют эти самолеты.
Мисава является стратегической базой на севере Японии, поэтому появление там F-35 является частью более широкого усиления американского сдерживания в Азии.
