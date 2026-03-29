США розгорнули винищувачі F-35A на півночі Японії
Київ • УНН
Американські винищувачі п’ятого покоління F-35A прибули на авіабазу Місава. Нові літаки замінять застарілі платформи та посилять спільну оборону регіону.
ВПС США перекинули винищувачі п’ятого покоління F-35A на авіабазу Місава на півночі Японії. Це посилює американську присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні та розширює спільні можливості із Японією. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
Перший F-35A, закріплений за 13-ю винищувальною ескадрильєю, прибув на базу 28 березня. У США заявили, що нові літаки замінюють застарілі платформи та посилюють можливості виявлення цілей, виживання і придушення ворожої ППО.
Командир 35-го авіакрила Пол Девідсон заявив, що це "підкреслює давню відданість США Японії та регіону".
Більше про винищувач та базу
F-35A – це малопомітний винищувач п’ятого покоління з потужними сенсорами та можливістю діяти в складному повітряному просторі. У ВПС США наголошують, що літак особливо ефективний для прориву та подавлювання ворожої ППО.
Розміщення F-35 на базі Місава також посилює сумісність між США та Японією, оскільки обидві країни використовують ці літаки.
Місава є стратегічною базою на півночі Японії, тому поява там F-35 є частиною ширшого посилення американського стримування в Азії.
