Найбільший авіаносець США прибув до Хорватії на ремонт після пожежі на Близькому Сході

Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список28 березня, 04:28 • 6782 перегляди
Атака дронів на один із найбільших нафтопереробних заводів в рф: що відомоPhoto28 березня, 05:15 • 5052 перегляди
Рівень довіри росіян до путіна впав до історичного мінімуму за час повномасштабної війни - опитування28 березня, 05:34 • 10824 перегляди
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 25208:19 • 11080 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 9806 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 9900 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 27992 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 28449 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 27591 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74675 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 268 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 1066 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 1952 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 18072 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 21966 перегляди
Найбільший авіаносець США прибув до Хорватії на ремонт після пожежі на Близькому Сході

Американський авіаносець зупинився у Спліті після пожежі в пральні та проблем із водопроводом. Корабель брав участь в операціях проти Ірану та Венесуели.

Американський авіаносець "Gerald R. Ford", який брав участь в американо-ізраїльських операціях проти Ірану, у суботу став на якір у хорватському порту Спліт на Адріатичному морі для ремонту та технічного обслуговування, пише УНН з посиланням на Reuters.

"Ford", найновіший американський і найбільший у світі авіаносець, діяв у Червоному морі в межах операції "Епічна лють" (Epic Fury), коли 12 березня в його головній пральні спалахнула пожежа, не пов'язана з бойовими діями, у результаті якої постраждали троє моряків.

За словами американського чиновника, близько 200 моряків також отримали медичну допомогу через проблеми, пов'язані із задимленням. На гасіння пожежі пішло кілька годин, і вона торкнулася близько 100 спальних місць.

На найбільшому авіаносці США на Близькому Сході сталася пожежа12.03.26, 19:17 • 11542 перегляди

Військовий корабель перебував у зоні бойових дій дев'ять місяців і до прибуття на Близький Схід брав участь у операціях проти Венесуели в Карибському морі.

Під час розгортання корабель страждав від проблем із водопроводом, що торкнулися майже 650 туалетів.

"Ford" тимчасово зупинився в бухті Суду на грецькому острові Крит. Уряд Хорватії, союзника США по НАТО, схвалив його прибуття раніше цього тижня.

Авіаносець США Gerald R Ford зайде в порт після пожежі на борту18.03.26, 04:53 • 6632 перегляди

"Під час свого візиту USS Gerald R. Ford прийме місцевих чиновників і ключових лідерів, щоб підтвердити міцний і довгостроковий союз між Сполученими Штатами та Хорватією", - ідеться у заяві посольства США у Хорватії.

На борту авіаносця, екіпаж якого налічує понад 5000 моряків, знаходиться понад 75 військових літаків, включаючи винищувачі, такі як F-18 Super Hornet, а також сучасна система радіолокації для управління повітряним рухом і навігації.

Юлія Шрамко

Світ
Техніка
НАТО
Хорватія
Сполучені Штати Америки