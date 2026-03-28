Найбільший авіаносець США прибув до Хорватії на ремонт після пожежі на Близькому Сході

Американський авіаносець "Gerald R. Ford", який брав участь в американо-ізраїльських операціях проти Ірану, у суботу став на якір у хорватському порту Спліт на Адріатичному морі для ремонту та технічного обслуговування, пише УНН з посиланням на Reuters.

"Ford", найновіший американський і найбільший у світі авіаносець, діяв у Червоному морі в межах операції "Епічна лють" (Epic Fury), коли 12 березня в його головній пральні спалахнула пожежа, не пов'язана з бойовими діями, у результаті якої постраждали троє моряків.

За словами американського чиновника, близько 200 моряків також отримали медичну допомогу через проблеми, пов'язані із задимленням. На гасіння пожежі пішло кілька годин, і вона торкнулася близько 100 спальних місць.

Військовий корабель перебував у зоні бойових дій дев'ять місяців і до прибуття на Близький Схід брав участь у операціях проти Венесуели в Карибському морі.

Під час розгортання корабель страждав від проблем із водопроводом, що торкнулися майже 650 туалетів.

"Ford" тимчасово зупинився в бухті Суду на грецькому острові Крит. Уряд Хорватії, союзника США по НАТО, схвалив його прибуття раніше цього тижня.

"Під час свого візиту USS Gerald R. Ford прийме місцевих чиновників і ключових лідерів, щоб підтвердити міцний і довгостроковий союз між Сполученими Штатами та Хорватією", - ідеться у заяві посольства США у Хорватії.

На борту авіаносця, екіпаж якого налічує понад 5000 моряків, знаходиться понад 75 військових літаків, включаючи винищувачі, такі як F-18 Super Hornet, а також сучасна система радіолокації для управління повітряним рухом і навігації.