13:04 • 3078 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 8544 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 11138 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
08:59 • 13418 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
08:29 • 18381 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 19764 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 28245 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 26921 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 51936 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 74854 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Графики отключений электроэнергии
Крупнейший авианосец США прибыл в Хорватию на ремонт после пожара на Ближнем Востоке

Американский авианосец остановился в Сплите после пожара в прачечной и проблем с водопроводом. Корабль участвовал в операциях против Ирана и Венесуэлы.

Американский авианосец "Gerald R. Ford", участвовавший в американо-израильских операциях против Ирана, в субботу встал на якорь в хорватском порту Сплит на Адриатическом море для ремонта и технического обслуживания, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Ford", новейший американский и крупнейший в мире авианосец, действовал в Красном море в рамках операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), когда 12 марта в его главной прачечной вспыхнул пожар, не связанный с боевыми действиями, в результате которого пострадали трое моряков.

По словам американского чиновника, около 200 моряков также получили медицинскую помощь из-за проблем, связанных с задымлением. На тушение пожара ушло несколько часов, и он затронул около 100 спальных мест.

На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар12.03.26, 19:17 • 11542 просмотра

Военный корабль находился в зоне боевых действий девять месяцев и до прибытия на Ближний Восток участвовал в операциях против Венесуэлы в Карибском море.

Во время развертывания корабль страдал от проблем с водопроводом, затронувших почти 650 туалетов.

"Ford" временно остановился в бухте Суда на греческом острове Крит. Правительство Хорватии, союзника США по НАТО, одобрило его прибытие ранее на этой неделе.

Авианосец США Gerald R Ford зайдет в порт после пожара на борту18.03.26, 04:53 • 6632 просмотра

"Во время своего визита USS Gerald R. Ford примет местных чиновников и ключевых лидеров, чтобы подтвердить прочный и долгосрочный союз между Соединенными Штатами и Хорватией", - говорится в заявлении посольства США в Хорватии.

На борту авианосца, экипаж которого насчитывает более 5000 моряков, находится более 75 военных самолетов, включая истребители, такие как F-18 Super Hornet, а также современная система радиолокации для управления воздушным движением и навигации.

