Крупнейший авианосец США прибыл в Хорватию на ремонт после пожара на Ближнем Востоке

Американский авианосец "Gerald R. Ford", участвовавший в американо-израильских операциях против Ирана, в субботу встал на якорь в хорватском порту Сплит на Адриатическом море для ремонта и технического обслуживания, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Ford", новейший американский и крупнейший в мире авианосец, действовал в Красном море в рамках операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), когда 12 марта в его главной прачечной вспыхнул пожар, не связанный с боевыми действиями, в результате которого пострадали трое моряков.

По словам американского чиновника, около 200 моряков также получили медицинскую помощь из-за проблем, связанных с задымлением. На тушение пожара ушло несколько часов, и он затронул около 100 спальных мест.

Военный корабль находился в зоне боевых действий девять месяцев и до прибытия на Ближний Восток участвовал в операциях против Венесуэлы в Карибском море.

Во время развертывания корабль страдал от проблем с водопроводом, затронувших почти 650 туалетов.

"Ford" временно остановился в бухте Суда на греческом острове Крит. Правительство Хорватии, союзника США по НАТО, одобрило его прибытие ранее на этой неделе.

"Во время своего визита USS Gerald R. Ford примет местных чиновников и ключевых лидеров, чтобы подтвердить прочный и долгосрочный союз между Соединенными Штатами и Хорватией", - говорится в заявлении посольства США в Хорватии.

На борту авианосца, экипаж которого насчитывает более 5000 моряков, находится более 75 военных самолетов, включая истребители, такие как F-18 Super Hornet, а также современная система радиолокации для управления воздушным движением и навигации.