Авианосец США Gerald R Ford зайдет в порт после пожара на борту

Американский авианосец Gerald R Ford, участвующий в военных операциях против Ирана, временно зайдет в порт после пожара на борту. Инцидент произошел на 18-й день кампании, корабль сейчас находится в Красном море. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что авианосец отправится в залив Суда на острове Крит. Точные сроки пребывания в порту не раскрываются, однако решение связано с необходимостью проверки состояния корабля после инцидента.

Пожар возник в главной прачечной и длился несколько часов. По данным американских чиновников, около 200 членов экипажа обратились за медицинской помощью из-за отравления дымом, одного военного эвакуировали.

Огонь повредил примерно 100 спальных мест, однако критические системы, включая двигательную установку, не пострадали. В Пентагоне заявляют, что корабль остается полностью боеспособным.

Один из ключевых кораблей операции

Gerald R Ford является крупнейшим и самым современным авианосцем США, на борту которого находится более 5000 военных и более 75 самолетов, в том числе истребители F-18 Super Hornet. Его сопровождают ракетные крейсеры и эсминцы, оснащенные системами противовоздушной и противолодочной обороны.

С начала операций против Ирана 28 февраля США нанесли удары по более чем 7000 целям. Несмотря на инцидент, авианосец остается важной частью этой кампании.

На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар