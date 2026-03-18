$44.080.0650.580.09
ukenru
Авианосец США Gerald R Ford зайдет в порт после пожара на борту

Из-за пожара в прачечной пострадали 200 моряков, а корабль направляется на Крит для проверки. Несмотря на повреждения спальных мест, авианосец остается боевым.

Авианосец США Gerald R Ford зайдет в порт после пожара на борту

Американский авианосец Gerald R Ford, участвующий в военных операциях против Ирана, временно зайдет в порт после пожара на борту. Инцидент произошел на 18-й день кампании, корабль сейчас находится в Красном море. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что авианосец отправится в залив Суда на острове Крит. Точные сроки пребывания в порту не раскрываются, однако решение связано с необходимостью проверки состояния корабля после инцидента.

Пожар возник в главной прачечной и длился несколько часов. По данным американских чиновников, около 200 членов экипажа обратились за медицинской помощью из-за отравления дымом, одного военного эвакуировали.

Огонь повредил примерно 100 спальных мест, однако критические системы, включая двигательную установку, не пострадали. В Пентагоне заявляют, что корабль остается полностью боеспособным.

Один из ключевых кораблей операции

Gerald R Ford является крупнейшим и самым современным авианосцем США, на борту которого находится более 5000 военных и более 75 самолетов, в том числе истребители F-18 Super Hornet. Его сопровождают ракетные крейсеры и эсминцы, оснащенные системами противовоздушной и противолодочной обороны.

С начала операций против Ирана 28 февраля США нанесли удары по более чем 7000 целям. Несмотря на инцидент, авианосец остается важной частью этой кампании.

Степан Гафтко

