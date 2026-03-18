Авіаносець США Gerald R Ford зайде в порт після пожежі на борту
Київ • УНН
Через пожежу в пральні постраждали 200 моряків, а корабель прямує на Крит для перевірки. Попри пошкодження спальних місць, авіаносець лишається бойовим.
Американський авіаносець Gerald R Ford, який бере участь у військових операціях проти Ірану, тимчасово зайде в порт після пожежі на борту. Інцидент стався на 18-й день кампанії, корабель наразі перебуває в Червоному морі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Очікується, що авіаносець вирушить до затоки Суда на острові Крит. Точні строки перебування в порту не розкриваються, однак рішення пов’язане з необхідністю перевірки стану корабля після інциденту.
Пожежа виникла в головній пральні та тривала кілька годин. За даними американських посадовців, близько 200 членів екіпажу звернулися по медичну допомогу через отруєння димом, одного військового евакуювали.
Вогонь пошкодив приблизно 100 спальних місць, однак критичні системи, включно з рушійною установкою, не постраждали. У Пентагоні заявляють, що корабель залишається повністю боєздатним.
Один із ключових кораблів операції
Gerald R Ford є найбільшим і найсучаснішим авіаносцем США, на борту якого перебуває понад 5000 військових і понад 75 літаків, зокрема винищувачі F-18 Super Hornet. Його супроводжують ракетні крейсери та есмінці, оснащені системами протиповітряної та протичовнової оборони.
З початку операцій проти Ірану 28 лютого США завдали ударів по понад 7000 цілях. Попри інцидент, авіаносець залишається важливою частиною цієї кампанії.
