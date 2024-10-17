США продолжают взаимодействие с Украиной по Плану победы, сообщили о "других мерах"

США продолжают взаимодействовать с Украиной относительно Плана победы, и также работают над другими мерами для помощи Украине, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга 16 октября, пишет УНН.

Я не собираюсь вдаваться в различные детали, кроме того, что скажу, что мы продолжаем взаимодействовать с правительством Украины по этому плану. Очевидно, президент (США Джо Байден) говорил с президентом (Украины Владимиром) Зеленским об этом сегодня; я уверен, что это была одна из тем разговора. И мы продолжаем работать с ними по другим мерам, которые не включены в план, и которые, по нашему мнению, помогут Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и длительный мир