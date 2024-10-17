США продовжують взаємодію з Україною щодо Плану перемоги, повідомили про "інші заходи"
Київ • УНН
Держдеп США підтвердив продовження взаємодії з Україною щодо Плану перемоги. Очевидно, Байден обговорив це із Зеленським, США також працюють над іншими заходами для допомоги Україні.
США продовжують взаємодіяти з Україною щодо Плану перемоги, і також працюють над іншими заходами для допомоги Україні, повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 16 жовтня, пише УНН.
Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо взаємодіяти з урядом України щодо цього плану. Очевидно, президент (США Джо Байден) говорив із президентом (України Володимиром) Зеленським про це сьогодні; я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо працювати з ними щодо інших заходів, які не включені до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і тривалий мир
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