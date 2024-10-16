Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы из пяти пунктов. Их перечень обнародовал Офис Президента, пишет УНН.

Детали

По словам Главы государства, План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Пункт первый - геополитический.

Пункты второй и третий - военные.

Пункт четвертый - экономический.

Пункт пятый Плана победы - безопасностный.

Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре - это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт - на время после войны, чтобы гарантировать безопасность.

Первое - это приглашение в НАТО.

"Мы - демократическая нация, которая доказала, что может защищать Евроатлантику и наш общий образ жизни - других демократических наций.

В течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно - факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира.

Мы понимаем, что членство в НАТО - это вопрос дальнейшего, а не настоящего.

Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные.

Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл геополитически.

Я благодарю всех наших партнеров, кто поддерживает, что приглашение для Украины в НАТО сейчас с членством позже усиливает всех.

Invitation – приглашение - это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости.

И сегодня приглашение символизирует значительно больше, чем только НАТО.

Решительность в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине.

Именно поэтому это начальный пункт плана победы. Свидетельство решимости. Безусловное приглашение сейчас.

Это определенность, как партнеры видят на самом деле место Украины в архитектуре безопасности.

Я прошу всех вас работать ради решимости партнеров признать Украину равной другим в европейской архитектуре безопасности", - сказал Президент.

Второй пункт - оборона.

"Это необратимое укрепление украинской обороны против агрессора.

Это реалистично - защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и несмотря на российскую пропаганду начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля.

Мы не наивны. Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознает глубину морального падения России.

Но они должны почувствовать падение российской армии.

И это будет проигрышем их идеологии войны.

Есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать такую силу наших воинов. А благодаря Курской операции мы увидели, что Путин не имеет достаточно силы, чтобы держаться, когда мы жмем действительно крепко.

Поэтому ключом к реализации этого второго пункта плана победы является:

успешное продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных Сил Украины;

вывод ПВО Украины на такой уровень, который является достаточным для защиты наших городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбивания российских ракет и дронов в пределах доступа воздушного щита партнеров;

расширение операций с применением наших украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России – по объектам военной инфраструктуры – и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;

предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Для каждого из подпунктов оборонительного пункта плана победы Украина предоставляет партнерам четкое обоснование, что именно является нашими целями, как мы их достигаем и насколько это уменьшит российскую способность продолжать войну.

Оборонительный пункт плана имеет секретное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи", - указал Глава государства.

Третий пункт плана - сдерживание.

"Под него тоже есть тайное приложение. Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания.

Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа.

Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет видповидь, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками.

Благодаря этому сдерживание России от агрессии возможно и в отношении Украины и всей Европы.

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит вариативность действий России до следующих перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну вследствие применения Украиной предоставленного пакета сдерживания в соответствии с определенными военными целями.

То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет... к потере ее машины войны.

Мир благодаря силе.

Мир через силу.

По обе стороны Атлантики это работает одинаково результативно. И этот пункт можно обеспечить, в частности, финансированием в рамках уже заключенных соглашений по безопасности с партнерами и определенных объемов финансовой поддержки", - заявил Президент.

Четвертое - стратегический экономический потенциал.

"В Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир.

Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.

И это наша возможность роста.

Экономического роста Украины. Экономического усиления Евросоюза ради экономической и во многом безопасной автономии Европы. И это возможность Соединенных Штатов и наших партнеров в G7 работать с Украиной – союзницей, которая может обеспечить на инвестицию прибыль.

В экономической точке нашей стратегии есть секретное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина – будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала.

Это также мир благодаря силе. Экономической силе.

Это соглашение, которое органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно - все имеющиеся санкции против России, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления.

Российские сообщники в мире должны видеть, что у этого режима нет экономического будущего", - заявил Зеленский.

И пятый пункт рассчитан на послевоенное время.

"После этой войны Украина будет иметь один из наиболее опытных и крупных военных контингентов. Это люди - наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО.

Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны альянса и обеспечения безопасности в Европе.

Это достойная миссия для наших героев.

Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны.

Украинцы доказали, что могут быть той силой, которую российское зло не одолеет.

И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в альянсе с партнерами", - сказал Президент.