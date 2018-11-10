США прекратят дозаправку самолетов коалиции Саудовской Аравии

По информации крупнейшей газеты столице Соединенных Штатов Америки, этого требовали представители обеих американских партий на фоне растущей критики саудовских действий. Источники американского издания уточнили, что официально о решении может быть объявлено в ближайшие дни. При этом в Минобороны США сказали, что “пока не о чем объявить”, но переговоры ведутся.

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Позже Саудовское агентство новостей (SPA) опубликовало заявление коалиции, в которой говорится о том, что Саудовская Аравия решила самостоятельно осуществлять дозаправку задействованных в Йемене самолетов, в связи с улучшением возможностей по осуществлению дозаправки.

“Благодаря усилиям Королевства Саудовская Аравия и стран коалиции по развитию и укреплению своего военного потенциала стало возможным увеличение возможностей по самостоятельной дозаправки в воздухе, — говорится в сообщении. — В свете этого, и после консультаций с США, коалиция просит американскую сторону прекратить поставки своих самолетов для воздушной дозаправки в Йемене”.

Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хусит портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена ​​для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.

В сентябре после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабский коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена. Именно через него в страну идут поставки товаров первой необходимости. В начале ноября США призвали все стороны йеменского конфликта к прекращению огня в республике. С соответствующими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.