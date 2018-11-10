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Вашингтон може обмежити співпрацю з Ер-Ріяд в атомній сфері через справу Хашоґджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Законопроект, що обмежує співпрацю з Ер-Ріяд в атомній сфері через справу про вбивство саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі, має намір внести на розгляд Конгресу США конгресмен Бред Шерман (демократ від штату Каліфорнія), передає УНН із посиланням на Vox.

Як повідомив у п’ятницю інтернет-портал, документ під назвою “Закон 2018 року про недопущення Саудівської Аравії до ядерної зброї” (No Nuclear Weapos for Saudi Arabia Act of 2018) вимагає від адміністрації подати на затвердження Конгресу правила передачі ядерних технологій іншим країнам, запевнити законодавців у тому, що Саудівська Аравія буде дотримуватися цих правил та угоди про перевірку ядерних об’єктів інспекторами МАГАТЕ, а також регулярно надавати Конгресу доповіді про хід розслідування вбивства Хашоґджі та ситуації із дотриманням прав людини у Саудівській Аравії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У резиденції саудівського генконсула в Стамбулі знайшли сліди кислоти — Al Jazeera

Законопроект повинен бути внесений до Палати представників у найближчі 10 днів. У разі його схвалення Конгресом США, зазначив Vox, плани Саудівської Аравії отримати ядерні технології від США можуть бути повністю блоковані.

Як раніше інформував УНН, Джамаль Ахмад Хашоґджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

Комітет із міжнародних справ Сенату США зажадав від президента Дональда Трампа жорстких дій у відповідь на вбивство. Сенатори, зокрема, порушили питання і про заборону на продаж саудівцям американської зброї.

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