США могут ограничить сотрудничество с Саудовской Аравией в атомной сфере из-за дела Хашкаджи

Как сообщил в пятницу интернет-портал Vox, документ под названием “Закон 2018 года о недопущении Саудовской Аравии к ядерному оружию” (No Nuclear Weapos for Saudi Arabia Act of 2018) требует от администрации представить на утверждение Конгресса правила передачи ядерных технологий другим странам, заверить законодателей в том, что Саудовская Аравия будет соблюдать эти правила и соглашение о проверке ядерных объектов инспекторами МАГАТЭ, а также регулярно предоставлять Конгрессу доклады о ходе расследования убийства Хашкаджи и ситуации с соблюдением прав человека в Саудовской Аравии.

Законопроект должен быть внесен в Палату представителей в ближайшие 10 дней. В случае его одобрения Конгрессом США, отметил Vox, планы Саудовской Аравии получить ядерные технологии в США могут быть полностью блокированы.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

Комитет по международным делам Сената США потребовал от президента Дональда Трампа жестких действий в ответ на убийство. Сенаторы, в частности, поставили вопрос и о запрете на продажу саудовцам американского оружия.