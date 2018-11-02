Канада закликала сторони конфлікту в Ємені почати переговори про мир

“Канада закликає всі сторони закінчити конфлікт в Ємені, — сказала вона. — Ми як і раніше стурбовані повідомленнями про те, що всі учасники конфлікту неодноразово порушували міжнародні закони і перешкоджали поставкам гуманітарної допомоги”. Фріланд також заявила, що Оттава вітає роботу спецпосланця генсекретаря ООН по Ємену Мартіна Гріффітса і “повністю підтримує зусилля по відновленню переговорів щодо укладення миру і завершення цього конфлікту”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон виступив за припинення вогню і переговори щодо Ємену

Як раніше інформував УНН, громадянська війна, яка вже 3 роки триває в Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією. Хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів — утримують значну частину території Ємену, включаючи столицю. Президентом Революційної ради (орган влади Єменської республіки, створений шиїтськими повстанцями-хуситами) є Мухаммед Алі аль-Хусі. Легітимність його президентства над Єменом не визнана ООН, США і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. За останні кілька місяців воєнізоване угрупування хуситів випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. У найбільш активну фазу протистояння між урядовими силами Ємену та воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів перейшло з вторгненням у березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Коаліція 14 червня 2018 року почала операцію “Золота перемога” по захопленню підконтрольного хуситами портового міста Ходейда. Через два тижні кампанія була припинена для підтримки зусиль спецпосланця генсекретаря ООН по Ємену Мартіна Гріффітса по врегулюванню конфлікту і підготовки переговорів.

Консультації за участю обох сторін конфлікту повинні були стартувати 6 вересня. Однак прибула тільки делегація легітимного уряду Ємену, в той час як представники хуситів відмовилися покинути Сану, зажадавши гарантій, що вони не тільки не будуть зупинені по шляху до Женеви, а й зможуть безпечно повернутися після завершення консультацій.

17 вересня коаліція заявила про початок масштабного наступу на Ходейда.