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Пентагон виступив за припинення вогню і переговори щодо Ємену

Пентагон виступив за припинення вогню і переговори щодо Ємену

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Глава американського оборонного відомства Джеймс Меттіс закликав до припинення вогню і початку переговорів щодо Ємену протягом наступних 30 днів. Про це глава Пентагону заявив у вівторок, виступаючи у вашингтонському Інституті світу, передає УНН.

“У перспективі протягом найближчих 30 днів я хотів би побачити всі сторони за столом переговорів, які будуть засновані на припиненні вогню, відкликанні військ від кордонів”, — заявив міністр оборони США. За його словами, це дозволить всім зацікавленим особам зустрітися у Швеції і покласти край конфлікту в Ємені. “Ми не можемо відкладати рішення, ми повинні досягти цього протягом наступних 30 днів, ця проблема стоїть перед нами вже занадто давно. Я вірю, що влада Саудівської Аравії та ОАЕ до цього готові <...>”, - підкреслив Джеймс Меттіс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Засоби ППО Саудівської Аравії перехопили ракету єменських хуситів

Як раніше інформував УНН, громадянська війна, яка вже 3 роки триває в Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією. Хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів — утримують значну частину території Ємену, включаючи столицю. Президентом Революційної ради (орган влади Єменської республіки, створений шиїтськими повстанцями-хуситами) є Мухаммед Алі аль-Хусі. Легітимність його президентства над Єменом не визнана ООН, США і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. За останні кілька місяців воєнізоване угрупування хуситів випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. У найбільш активну фазу протистояння між урядовими силами Ємену та воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів перейшло з вторгненням у березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Коаліція 14 червня 2018 року почала операцію “Золота перемога” по захопленню підконтрольного хуситами портового міста Ходейда. Через два тижні кампанія була припинена для підтримки зусиль спецпосланця генсекретаря ООН по Ємену Мартіна Гріффітса по врегулюванню конфлікту і підготовки переговорів.

Консультації за участю обох сторін конфлікту повинні були стартувати 6 вересня. Однак прибула тільки делегація легітимного уряду Ємену, в той час як представники хуситів відмовилися покинути Сану, зажадавши гарантій, що вони не тільки не будуть зупинені по шляху до Женеви, а й зможуть безпечно повернутися після завершення консультацій.

17 вересня коаліція заявила про початок масштабного наступу на Ходейда.

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