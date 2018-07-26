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Саудівська Аравія тимчасово призупинить поставки нафти через Баб-ель-Мандебську протоку

Саудівська Аравія тимчасово призупинить поставки нафти через Баб-ель-Мандебську протоку

Київ • УНН

 • 15962 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Саудівська Аравія тимчасово призупинить поставки нафти через Баб-ель-Мандебську протоку в зв’язку з нападом хуситів на два нафтові танкери біля берегів Ємену в Червоному морі. Про це в четвер повідомило Саудівське агентство новин з посиланням на міністра енергетики країни Халеда аль-Фалеха, передає УНН.

Як повідомив у середу телеканал Al Hadath з посиланням на заяву командування аравійської коаліції, бунтівний рух “Ансар Аллах” (хусити) атакувало саудівський нафтовий танкер біля західного узбережжя Ємену, йому було завдано незначного збитку.

За словами аль-Фалеха, нападу піддалися два нафтові танкери національної транспортної компанії Саудівської Аравії, а не один, як повідомлялося раніше. Ніхто не постраждав, розлив нафти не загрожує екологічній обстановці в районі події.

Міністр також зазначив, що поставки будуть відновлені, коли ситуація проясниться і морські перевезення через Баб-ель-Мандебську протоку знову стануть безпечними.

Нагадаємо, хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване шиїтське угруповання — утримує значну частину території Ємену, включаючи столицю. За останні кілька місяців вони випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. Громадянська війна, яка вже 3 роки триває у Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією.

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