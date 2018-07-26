Эр-Рияд приостановил экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на его танкеры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Саудовская Аравия временно приостановит поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в связи с нападением хуситов на два нефтяных танкера у берегов Йемена в Красном море. Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство новостей со ссылкой на министра энергетики страны Халеда аль-Фалеха, передает УНН.
Как сообщил в среду телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление командования аравийской коалиции, мятежное движение “Ансар Аллах” (хуситы) атаковало саудовский нефтяной танкер у западного побережья Йемена, ему был нанесен незначительный ущерб.
По словам аль-Фалеха, нападению подверглись два нефтяных танкера национальной транспортной компании Саудовской Аравии, а не один, как сообщалось ранее. Никто не пострадал, разлив нефти не угрожает экологической обстановке в районе происшествия.
Министр также отметил, что поставки будут возобновлены, когда ситуация прояснится и морские перевозки через Баб-эль-Мандебский пролив снова станут безопасными.
Напомним, хуситы — контролируемое из Ирана военизированные шиитские группировки — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. За последние несколько месяцев они выпустили серию ракет по территории Саудовской Аравии. Гражданская война, которая уже 3 года проходит в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией.