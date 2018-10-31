Пентагон выступил за прекращение огня и переговоры по Йемену
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис призвал к прекращению огня и начале переговоров по Йемену в течение следующих 30 дней. Об этом глава Пентагона заявил во вторник, выступая в вашингтонском Институте мира, передает УНН.
“В перспективе в течение ближайших 30 дней я хотел бы увидеть все стороны за столом переговоров, которые будут основаны на прекращении огня, отзыве войск от границ”, — заявил министр обороны США. По его словам, это позволит всем заинтересованным лицам встретиться в Швеции и положить конец конфликту в Йемене. “Мы не можем откладывать решение на будущее, мы должны достичь этого в течение следующих 30 дней, эта проблема стоит перед нами уже слишком давно. Я верю, что власти Саудовской Аравии и ОАЭ к этому готовы”, — подчеркнул Джеймс Мэттис.
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Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хуситам портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.
Консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако прибыла только делегация легитимного правительства Йемена, в то время как представители хуситов отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться после завершения консультаций.
17 сентября коалиция заявила о начале масштабного наступления на Ходейда.