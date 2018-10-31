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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109824 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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7 марта, 19:45 • 156540 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148788 просмотра

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Пентагон выступил за прекращение огня и переговоры по Йемену

Пентагон выступил за прекращение огня и переговоры по Йемену

Киев  •  УНН

 • 8958 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис призвал к прекращению огня и начале переговоров по Йемену в течение следующих 30 дней. Об этом глава Пентагона заявил во вторник, выступая в вашингтонском Институте мира, передает УНН.

“В перспективе в течение ближайших 30 дней я хотел бы увидеть все стороны за столом переговоров, которые будут основаны на прекращении огня, отзыве войск от границ”, — заявил министр обороны США. По его словам, это позволит всем заинтересованным лицам встретиться в Швеции и положить конец конфликту в Йемене. “Мы не можем откладывать решение на будущее, мы должны достичь этого в течение следующих 30 дней, эта проблема стоит перед нами уже слишком давно. Я верю, что власти Саудовской Аравии и ОАЭ к этому готовы”, — подчеркнул Джеймс Мэттис.

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Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хуситам портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена ​​для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.

Консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако прибыла только делегация легитимного правительства Йемена, в то время как представители хуситов отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться после завершения консультаций.

17 сентября коалиция заявила о начале масштабного наступления на Ходейда.

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