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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 12031 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108824 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116896 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155354 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138329 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129098 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174054 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Канада призвала стороны конфликта в Йемене начать переговоры о мире

Канада призвала стороны конфликта в Йемене начать переговоры о мире

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Канада призывает все стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия и провести мирные переговоры. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд, информирует УНН.

“Канада призывает все стороны закончить конфликт в Йемене, — сказала министресса. — Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о том, что все участники конфликта неоднократно нарушали международные законы и препятствовали доставке гуманитарной помощи”. Фриланд также заявила, что Оттава приветствует работу спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса и “полностью поддерживает усилия по возобновлению переговоров по заключению мира и завершении этого конфликта”.

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Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хуситам портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена ​​для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.

Консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако прибыла только делегация легитимного правительства Йемена, в то время как представители хуситов отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться после завершения консультаций.

17 сентября коалиция заявила о начале масштабного наступления на Ходейда.

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