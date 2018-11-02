Канада призвала стороны конфликта в Йемене начать переговоры о мире

“Канада призывает все стороны закончить конфликт в Йемене, — сказала министресса. — Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о том, что все участники конфликта неоднократно нарушали международные законы и препятствовали доставке гуманитарной помощи”. Фриланд также заявила, что Оттава приветствует работу спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса и “полностью поддерживает усилия по возобновлению переговоров по заключению мира и завершении этого конфликта”.

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Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хуситам портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена ​​для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.

Консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако прибыла только делегация легитимного правительства Йемена, в то время как представители хуситов отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться после завершения консультаций.

17 сентября коалиция заявила о начале масштабного наступления на Ходейда.