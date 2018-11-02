Канада призвала стороны конфликта в Йемене начать переговоры о мире
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Канада призывает все стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия и провести мирные переговоры. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд, информирует УНН.
“Канада призывает все стороны закончить конфликт в Йемене, — сказала министресса. — Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о том, что все участники конфликта неоднократно нарушали международные законы и препятствовали доставке гуманитарной помощи”. Фриланд также заявила, что Оттава приветствует работу спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса и “полностью поддерживает усилия по возобновлению переговоров по заключению мира и завершении этого конфликта”.
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Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хуситам портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.
Консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако прибыла только делегация легитимного правительства Йемена, в то время как представители хуситов отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться после завершения консультаций.
17 сентября коалиция заявила о начале масштабного наступления на Ходейда.