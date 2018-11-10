США припинять дозаправку літаків коаліції Саудівської Аравії

КИЇВ. 10 листопада. УНН. США мають намір припинити дозаправку в повітрі літаків арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією, які задіяні в операції в Ємені, повідомляє The Washington Post. Пізніше Саудівське агентство друку (SPA) інформувало, що Ер-Ріяд відмовився від дозаправки у повітрі літаків очолюваної нею коаліції за допомогою американських військових, передає УНН.