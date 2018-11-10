США припинять дозаправку літаків коаліції Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. США мають намір припинити дозаправку в повітрі літаків арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією, які задіяні в операції в Ємені, повідомляє The Washington Post. Пізніше Саудівське агентство друку (SPA) інформувало, що Ер-Ріяд відмовився від дозаправки у повітрі літаків очолюваної нею коаліції за допомогою американських військових, передає УНН.
За інформацією найбільшої газети столиці Сполучених Штатів Америки, цього вимагали представники обох американських партій на тлі зростаючої критики саудівських дій. Джерела американського видання уточнили, що офіційно про рішення може бути оголошено в найближчі дні. При цьому в Міноборони США сказали, що “поки нема про що оголосити”, але переговори ведуться.
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Пізніше Саудівське агентство новин (SPA) опублікувало заяву коаліції, в якій ідеться про те, що Саудівська Аравія вирішила самостійно здійснювати дозаправку задіяних в Ємені літаків, у зв’язку з поліпшенням можливостей по здійсненню дозаправки.
“Завдяки зусиллям Королівства Саудівська Аравія та держав коаліції із розвитку і зміцненню свого військового потенціалу стало можливим збільшення можливостей щодо самостійної дозаправки у повітрі, — йдеться в повідомленні. — У світлі цього, і після консультацій зі США, коаліція просить американську сторону припинити поставки своїх літаків для повітряної дозаправки в Ємені”.
Як раніше інформував УНН, громадянська війна, яка вже 3 роки триває в Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією. Хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів — утримують значну частину території Ємену, включаючи столицю. Президентом Революційної ради (орган влади Єменської республіки, створений шиїтськими повстанцями-хуситами) є Мухаммед Алі аль-Хусі. Легітимність його президентства над Єменом не визнана ООН, США і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. За останні кілька місяців воєнізоване угрупування хуситів випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. У найбільш активну фазу протистояння між урядовими силами Ємену та воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів перейшло з вторгненням у березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Коаліція 14 червня 2018 року почала операцію “Золота перемога” по захопленню підконтрольного хуситами портового міста Ходейда. Через два тижні кампанія була припинена для підтримки зусиль спецпосланця генсекретаря ООН по Ємену Мартіна Гріффітса по врегулюванню конфлікту і підготовки переговорів.
У вересні після 11-тижневої паузи очолювана Саудівською Аравією і ОАЕ арабська коаліція відновила наступ на найбільше місто-порт Ємену. Саме через нього в країну йдуть поставки товарів першої необхідності. На початку листопада США закликали всі сторони єменського конфлікту до припинення вогню в республіці. З відповідними заявами виступили держсекретар Майк Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс.