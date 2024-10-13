США предупредили Румынию об угрозе для религиозных учреждений
Киев • УНН
США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии 11-13 октября из-за угроз безопасности. Румынская разведка заявила, что не располагает информацией о вероятных атаках, но будет действовать с повышенным вниманием.
Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии в течение выходных 11-13 октября. Об этом заявило посольство США в Бухаресте, пишет УНН.
Детали
Ведомство заявило, что "получило информацию об угрозах безопасности, потенциально направленных на синагоги, храмы или мечети в Румынии на выходных 11-13 октября".
Посольство призывает граждан США быть осторожными возле религиозных учреждений в Румынии в этот период,
В свою очередь, служба разведки Румынии (SRI) заявила, что не владеет информацией, которая бы указывала на вероятные атаки на религиозные учреждения. В то же время там заверили, что будут действовать с повышенным вниманием, чтобы защитить безопасность Румынии.
Еврейское сообщество 11 и 12 октября отмечает религиозный праздник Йом Кипур. В этом году празднование происходит на фоне обострения напряжения на Ближнем Востоке.
Напомним
В городе Ла-Гранд-Мотт задержан мужчина, подозреваемый в попытке поджога синагоги и автомобилей. Правительство Франции усиливает охрану еврейских объектов из-за роста антисемитских инцидентов.