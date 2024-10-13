США предупредили Румынию об угрозе для религиозных учреждений

ukenru
Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
  •  103226 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  125303 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  138289 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  159299 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  158639 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  143427 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  132807 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115483 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108529 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107749 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Грузии три телеканала оштрафовали из-за отказа транслировать ролик с кадрами Украины

В Грузии три телеканала оштрафовали из-за отказа транслировать ролик с кадрами Украины

  •  20828 просмотра
В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны - СМИ

В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны - СМИ

  •  17107 просмотра
Зеленский представит украинцам План победы в ближайшие дни - Подоляк

Зеленский представит украинцам План победы в ближайшие дни - Подоляк

  •  19774 просмотра
На фронте произошло 153 боевых столкновения, высокая интенсивность на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 153 боевых столкновения, высокая интенсивность на Покровском направлении - Генштаб

  •  13617 просмотра
При правительстве создали штаб по подготовке регионов к зимним вызовам - Шмыгаль

При правительстве создали штаб по подготовке регионов к зимним вызовам - Шмыгаль

  •  13973 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

11 октября 2024, 13:26  •  117424 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

11 октября 2024, 12:43  •  115836 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  126890 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  141430 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  139768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

  •  4411 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

12 октября 2024, 03:11  •  100317 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

11 октября 2024, 19:37  •  72970 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  107606 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  117990 просмотра
Актуальное
США предупредили Румынию об угрозе для религиозных учреждений

США предупредили Румынию об угрозе для религиозных учреждений

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 04:11  •  2398 просмотра

Read in English

США призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии 11-13 октября из-за угроз безопасности. Румынская разведка заявила, что не располагает информацией о вероятных атаках, но будет действовать с повышенным вниманием.

Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не посещать религиозные учреждения в Румынии в течение выходных 11-13 октября. Об этом заявило посольство США в Бухаресте, пишет УНН.

Детали

Ведомство заявило, что "получило информацию об угрозах безопасности, потенциально направленных на синагоги, храмы или мечети в Румынии на выходных 11-13 октября".

Посольство призывает граждан США быть осторожными возле религиозных учреждений в Румынии в этот период,

- говорится в сообщении.

В свою очередь, служба разведки Румынии (SRI) заявила, что не владеет информацией, которая бы указывала на вероятные атаки на религиозные учреждения. В то же время там заверили, что будут действовать с повышенным вниманием, чтобы защитить безопасность Румынии.

Еврейское сообщество 11 и 12 октября отмечает религиозный праздник Йом Кипур. В этом году празднование происходит на фоне обострения напряжения на Ближнем Востоке.

Напомним

В городе Ла-Гранд-Мотт задержан мужчина, подозреваемый в попытке поджога синагоги и автомобилей. Правительство Франции усиливает охрану еврейских объектов из-за роста антисемитских инцидентов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
bukharestБухарест
ruminiyaРумыния
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты