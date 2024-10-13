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США попередили Румунію про загрозу для релігійних установ

Київ • УНН

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США закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи в Румунії 11-13 жовтня через безпекові загрози. Румунська розвідка заявила, що не має інформації про ймовірні атаки, але діятиме з підвищеною увагою.

США попередили Румунію про загрозу для релігійних установ

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян не відвідувати релігійні установи у Румунії продовж вихідних 11-13 жовтня. Про це заявило посольство США в Бухаресті, пише УНН.

Деталі

Відомство заявило, що "отримало інформацію про безпекові загрози, потенційно спрямовані на синагоги, храми чи мечеті в Румунії на вихідних 11-13 жовтня".

Посольство закликає громадян США бути обережними біля релігійних установ в Румунії в цей період,

- йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, служба розвідки Румунії (SRI) заявила, що не володіє інформацією, яка б вказувала на ймовірні атаки на релігійні установи. Водночас там запевнили, що діятимуть з підвищеною увагою, аби захистити безпеку Румунії.

Єврейська спільнота 11 і 12 жовтня відзначає релігійне свято Йом Кіпур. Цього року святкування відбувається на тлі загострення напруги на Близькому Сході.

Нагадаємо

У місті Ла-Гранд-Мотт затримано чоловіка, підозрюваного у спробі підпалу синагоги та автомобілів. Уряд Франції посилює охорону єврейських об'єктів через зростання антисемітських інцидентів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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