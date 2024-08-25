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У Франції затримали підозрюваного у спробі підпалу синагоги

У Франції затримали підозрюваного у спробі підпалу синагоги

Київ • УНН

 • 20048 перегляди

У місті Ла-Гранд-Мотт затримано чоловіка, підозрюваного у спробі підпалу синагоги та автомобілів. Уряд Франції посилює охорону єврейських об'єктів через зростання антисемітських інцидентів.

У французькому місті Ла-Гранд-Мотт поліція затримала чоловіка, підозрюваного у спробі підпалити синагогу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін, передає УНН

Деталі

Близько 200 поліцейських брали участь у пошуках нападника, який, за словами прем'єр-міністра Габріеля Аттала, підпалив кілька вхідних дверей до синагоги та кілька автомобілів поблизу.

За даними BFM TV, підозрюваний — 33-річний алжирець, але місцева поліція відмовилася надати деталі. Офіс прокурора з питань боротьби з тероризмом, який очолив розслідування, повідомив, що підозрюваного було заарештовано в місті Нім увечері в суботу.

"До втручання поліції підозрюваний відкрив вогонь по поліцейських, які у відповідь також відкрили вогонь. Чоловік отримав поранення в обличчя", — йдеться в заяві прокурора. Також було затримано ще двох осіб.

Один з поліцейських отримав легке поранення, коли під час забезпечення безпеки на місці події вибухнула газова пляшка, повідомив Аттал.

"Це антисемітський напад. Знову наші єврейські співвітчизники стають мішенню", — зазначив Аттал у соцмережі X. "Перед обличчям антисемітизму та насильства ми ніколи не дозволимо себе залякати."

Після відвідування синагоги Аттал заявив, що було "ледь уникнуто абсолютної трагедії" завдяки швидкому прибуттю пожежників та поліції на місце події.

За даними місцевих ЗМІ, підозрюваний підпалив два автомобілі, один з яких містив принаймні одну газову пляшку, на парковці біля синагоги близько 8:30 ранку за місцевим часом.

Уряд Франції оголосив про посилення охорони синагог, єврейських шкіл та магазинів по всій країні. Це рішення було прийнято на тлі зростання антисемітських інцидентів у Франції після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та наступних дій Ізраїлю в Газі.

За повідомленнями Le Parisien, franceinfo та інших медіа, підозрюваного бачили на камерах відеоспостереження незадовго до атаки з палестинським прапором, прив'язаним до пояса.

"Вибух газової пляшки в машині перед синагогою Гранд-Мотт у час, коли мали з'явитися віряни, — це не просто напад на місце поклоніння, це спроба вбивства євреїв," — заявив Йонатан Арфі, лідер CRIF, організації, що об'єднує єврейські громади Франції.

Ла-Гранд-Мотт — це портове та курортне місто на узбережжі Середземного моря у Франції.

Вибух перед синагогою у Франції: постраждав поліцейський24.08.24, 18:42 • 20984 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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