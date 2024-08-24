Вибух перед синагогою у Франції: постраждав поліцейський

У Франції перед синагогою стався вибух, внаслідок якого постраждав поліцейський. Президент Еммануель Макрон назвав подію "терористичним актом", наразі правоохоронці розшукують злочинця. Про це УНН повідомляє із посиланням на Bild.

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Як повідомляється, перед синагогою в Ла-Гранд-Мотт неподалік від Монпельє загорілися дві машини. В одному з автомобілів вибухнув газовий балон. Вогонь перекинувся на двері синагоги. Зазначається, що у самій будівлі ніхто не постраждав.

Для пошуку злочинця було мобілізовано всі ресурси. Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію "терористичним актом".

Йонатан Арфі, президент єврейської організації CRIF у Франції, вказав, що вибух прогримів у той момент, коли можна було очікувати на прибуття вірян до синагоги. На його думку, це не просто атака на синагогу, а спроба вбивства євреїв.

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