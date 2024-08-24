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Вибух перед синагогою у Франції: постраждав поліцейський

Вибух перед синагогою у Франції: постраждав поліцейський

Київ • УНН

 • 20984 перегляди

У Ла-Гранд-Мотт біля синагоги вибухнув газовий балон в автомобілі, загорілися дві машини. Вогонь перекинувся на двері синагоги. Постраждав поліцейський. Президент Макрон назвав подію "терористичним актом", влада мобілізувала ресурси для пошуку злочинця.

У Франції перед синагогою стався вибух, внаслідок якого постраждав поліцейський. Президент Еммануель Макрон назвав подію "терористичним актом", наразі правоохоронці розшукують злочинця. Про це УНН повідомляє із посиланням на Bild. 

Деталі

Як повідомляється, перед синагогою в Ла-Гранд-Мотт неподалік від Монпельє загорілися дві машини. В одному з автомобілів вибухнув газовий балон. Вогонь перекинувся на двері синагоги. Зазначається, що у самій будівлі ніхто не постраждав.

Для пошуку злочинця було мобілізовано всі ресурси. Президент Франції Еммануель Макрон назвав подію "терористичним актом".

Йонатан Арфі, президент єврейської організації CRIF у Франції, вказав, що вибух прогримів у той момент, коли можна було очікувати на прибуття вірян до синагоги. На його думку, це не просто атака на синагогу, а спроба вбивства євреїв.

У Німеччині на фестивалі чоловік з ножем напав на людей: троє загиблих24.08.24, 00:58 • 19362 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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