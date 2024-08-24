Во Франции перед синагогой произошел взрыв, в результате которого пострадал полицейский. Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее «террористическим актом», сейчас правоохранители разыскивают преступника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.

Детали

Как сообщается, перед синагогой в Ла-Гранд-Мотт неподалеку от Монпелье загорелись две машины. В одном из автомобилей взорвался газовый баллон. Огонь перекинулся на двери синагоги. Отмечается, что в самом здании никто не пострадал.

Для поиска преступника были мобилизованы все ресурсы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «террористическим актом».

Йонатан Арфи, президент еврейской организации CRIF во Франции, указал, что взрыв прогремел в тот момент, когда можно было ожидать прибытия верующих в синагогу. По его мнению, это не просто атака на синагогу, а попытка убийства евреев.

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