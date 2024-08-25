Во Франции задержали подозреваемого в попытке поджога синагоги

Во французском городе Ла-Гранд-Мотт полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке поджечь синагогу. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, передает УНН.

Детали

Около 200 полицейских участвовали в поисках нападавшего, который, по словам премьер-министра Габриэля Аттала, поджег несколько входных дверей в синагогу и несколько автомобилей поблизости.

По данным BFM TV, подозреваемый - 33-летний алжирец, но местная полиция отказалась предоставить детали. Офис прокурора по борьбе с терроризмом, который возглавил расследование, сообщил, что подозреваемый был арестован в городе Ним вечером в субботу.

«До вмешательства полиции подозреваемый открыл огонь по полицейским, которые в ответ также открыли огонь. Мужчина получил ранение в лицо», - говорится в заявлении прокурора. Также были задержаны еще два человека.

Один из полицейских получил легкое ранение, когда во время обеспечения безопасности на месте происшествия взорвалась газовая бутылка, сообщил Аттал.

«Это антисемитское нападение. Опять наши еврейские соотечественники становятся мишенью», - отметил Аттал в соцсети X. «Перед лицом антисемитизма и насилия мы никогда не позволим себя запугать.»

После посещения синагоги Аттал заявил, что было «едва избежано абсолютной трагедии» благодаря быстрому прибытию пожарных и полиции на место происшествия.

По данным местных СМИ, подозреваемый поджег два автомобиля, один из которых содержал по крайней мере одну газовую бутылку, на парковке возле синагоги около 8:30 утра по местному времени.

Правительство Франции объявило об усилении охраны синагог, еврейских школ и магазинов по всей стране. Это решение было принято на фоне роста антисемитских инцидентов во Франции после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих действий Израиля в Газе.

По сообщениям Le Parisien, franceinfo и других медиа, подозреваемого видели на камерах видеонаблюдения незадолго до атаки с палестинским флагом, привязанным к поясу.

«Взрыв газовой бутылки в машине перед синагогой Гранд-Мотт во время, когда должны были явиться верующие, - это не просто нападение на место поклонения, это попытка убийства евреев», - заявил Йонатан Арфи, лидер CRIF, организации, объединяющей еврейские общины Франции.

Ла-Гранд-Мотт - это портовый и курортный город на побережье Средиземного моря во Франции.

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