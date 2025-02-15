США предлагают беларуси "большую сделку", которая может снизить влияние на нее россии

Соединенные Штаты Америки ожидают заключить соглашение с беларусью, согласно которому страна должна освободить "множество" политзаключенных. Взамен США ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия. Об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По информации американского издания The New York Times, перед освобождением трех политзаключенных из беларуси 12 февраля с самопровозглашенным президентом страны александром лукашенко и главой КГБ беларуси встретился заместитель помощника госсекретаря США Кристофер В. Смит и еще двое американских чиновников.

Это была первая встреча лукашенко с высокопоставленным чиновником Государственного департамента за последние пять лет и начало того, что может иметь очень важные последствия для размораживания замороженных отношений между Соединенными Штатами и ближайшим союзником россии - говорится в заметке NYT.

Во время выступления возле посольства США 12 февраля Кристофер Смит назвал освобождение трех белорусских политзаключенных "огромной победой" и связал это с политикой президента Дональда Трампа "Мир через силу".

Как рассказали NYT источники, на встрече западных дипломатов в четверг в Вильнюсе Смит заявил, что следующим шагом может стать большая сделка, согласно которой лукашенко освободит множество политических заключенных, в том числе известных. В обмен на это Соединенные Штаты ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которых является беларусь.

По словам дипломатов, присутствовавших на брифинге, Смит сообщил, что во время разговора с лукашенко спросил его о готовности уменьшить уровень репрессий и получил подтверждение такой готовности.

Как отмечает издание, еще одной ключевой целью США, по словам Смита, является создание для лукашенко условий, которые бы позволили ему хотя бы частично выйти из-под влияния россии.

Другая важная цель, сказал Смит дипломатам, заключается в том, чтобы дать лукашенко немного передохнуть вне орбиты влияния россии - пишет издание.

Смит также отметил, что лукашенко не показывал признаков плохого здоровья, выглядел уверенным и полностью контролировал ситуацию.

Ведущий белорусского государственного телевидения Игорь Тур высказал предположение, что Смит не был главным представителем американской делегации и на встрече мог присутствовать другой высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что Смит, который занимался политикой в отношении беларуси в администрации Джо Байдена, в прошлом году начал переговоры с союзниками США о возможности ослабления санкций, однако ранее не посещал минск для встреч с лукашенко.

Санкции на калийные удобрения отрезали важную экономическую линию жизни белорусского правителя, но принесли неожиданную прибыль россии, другого крупного производителя, поскольку мировые цены резко выросли. Часть белорусского калийного удобрения продолжала поступать на мировые рынки через россию, а не по предыдущему, более дешевому маршруту через Литву - сообщает The New York Times.

Экс-глава Службы внешней разведки Польши Петр Кравчик, который работал с первой администрацией Трампа над ослаблением контроля россии над беларусью, сказал, что Беларусь является "частью более широкого американского подхода к России".

Переговоры с беларусью создают дополнительные рычаги для США, чтобы сигнализировать россии, что они должны быть более внимательными к американским аргументам - сказал экс-глава Службы внешней разведки Польши.

"Соединенные Штаты Америки "противостоят россии в Украине, в Африке, в нефтегазовом секторе и в нескольких других стратегических сферах", - добавил Петр Кравчик.

Напомним

12 февраля из белорусских тюрем освободили трех человек, включая гражданина США и журналиста Андрея Кузнечика. Журналист "Радио Свобода" воссоединился с семьей в Вильнюсе после трех лет заключения.

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