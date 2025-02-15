США пропонують білорусі "велику угоду", яка може знизити вплив на неї росії

Сполучені Штати Америки очікують укласти угоду з білоруссю, згідно з якою країна має звільнити "безліч" політв'язнів. Натомість США послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію. Про це пише видання The New York Times (NYT) з посиланням на джерела, передає УНН.

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За інформацією американського видання The New York Times, перед звільненням трьох політв'язнів із Білорусі 12 лютого з самопроголошеним президентом країни олександром лукашенком і головою КДБ білорусі зустрівся заступник помічника держсекретаря США Крістофер В. Сміт і ще двоє американських чиновників.

Це була перша зустріч лукашенка з високопоставленим чиновником Державного департаменту за останні п'ять років і початок того, що може мати дуже важливі наслідки для розморожування заморожених відносин між Сполученими Штатами і найближчим союзником росії - йдеться у дописі NYT.

Під час виступу біля посольства США 12 лютого Крістофер Сміт назвав звільнення трьох білоруських політв'язнів "величезною перемогою" та пов’язав це з політикою президента Дональда Трампа "Мир через силу".

Як розповіли NYT джерела, на зустрічі західних дипломатів у четвер у Вільнюсі Сміт заявив, що наступним кроком може стати велика угода, згідно з якою лукашенко звільнить безліч політичних в'язнів, у тому числі відомих. В обмін на це Сполучені Штати послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є білорусь.

За словами дипломатів, які були присутні на брифінгу, Сміт повідомив, що під час розмови з лукашенком запитав його про готовність зменшити рівень репресій і отримав підтвердження такої готовності.

Як зазначає видання, ще однією ключовою метою США, за словами Сміта, є створення для лукашенка умов, які б дозволили йому хоча б частково вийти з-під впливу росії.

Інша важлива мета, сказав Сміт дипломатам, полягає в тому, щоб дати лукашенку трохи передихнути поза орбітою впливу росії - пише видання.

Сміт також зауважив, що лукашенко не показував ознак поганого здоров’я, виглядав упевненим і повністю контролював ситуацію.

Ведучий білоруського державного телебачення Ігор Тур висловив припущення, що Сміт не був головним представником американської делегації і на зустрічі міг бути присутній інший високопоставлений чиновник.

Зазначається, що Сміт, який займався політикою щодо білорусі в адміністрації Джо Байдена, минулого року розпочав переговори з союзниками США про можливість послаблення санкцій, однак раніше не відвідував мінськ для зустрічей з лукашенком.

Санкції на калійні добрива відрізали важливу економічну лінію життя білоруського правителя, але принесли несподіваний прибуток росії, іншого великого виробника, оскільки світові ціни різко зросли. Частина білоруського калійного добрива продовжувала надходити на світові ринки через росію, а не за попереднім, дешевшим маршрутом через Литву - повідомляє The New York Times.

Екс-голова Служби зовнішньої розвідки Польщі Пьотр Кравчик, який працював з першою адміністрацією Трампа над послабленням контролю росії над білоруссю, сказав, що білорусь є "частиною ширшого американського підходу до росії".

Переговори з білоруссю створюють додаткові важелі для США, щоб сигналізувати росії, що вони повинні бути більш уважними до американських аргументів - сказав екс-голова Служби зовнішньої розвідки Польщі.

"Сполучені Штати Америки "протистоять росії в Україні, в Африці, в нафтогазовому секторі та в кількох інших стратегічних сферах", - додав Пьотр Кравчик.

Нагадаємо

12 лютого з білоруських в'язниць звільнили трьох людей, включаючи громадянина США та журналіста Андрія Кузнечика. Журналіст "Радіо Свобода" возз'єднався з родиною у Вільнюсі після трьох років ув'язнення.

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