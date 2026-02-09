США перехватили еще одно судно «теневого флота» РФ в Индийском океане

$43.050.09
Эксклюзив
15:20 • 1906 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 16852 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 32092 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 36583 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 53821 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 52283 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 42099 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 40406 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26988 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 18312 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали
9 февраля, 06:15 • 12775 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
9 февраля, 06:52 • 32287 просмотра
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця
9 февраля, 09:47 • 20581 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
12:30 • 13309 просмотра
Гнилые продукты для военных и миллионные откаты: майор тыла бригады ДШВ получил подозрение
13:13 • 10586 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
14:55 • 2774 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
12:30 • 13353 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00 • 58094 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00 • 79482 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41 • 96187 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 96187 просмотра
Андрей Шевченко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дмитрий Михайленко
Украина
Сумская область
Франция
Соединённые Штаты
Италия
УНН Lite
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
15:48 • 352 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
15:11 • 1316 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
9 февраля, 06:52 • 32324 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59 • 37348 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35 • 50564 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Forbes
Бильд

США перехватили еще одно судно «теневого флота» РФ в Индийском океане

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Американские военные перехватили танкер Aquila II, нарушивший карантин для подсанкционных судов. Преследование длилось от Карибского моря до Индийского океана, где судно было осмотрено и взято на абордаж.

США перехватили еще одно судно «теневого флота» РФ в Индийском океане

Американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота", речь идет о судне Aquila II. Об этом сообщает Пентагон в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что судно Aquila II нарушило "режим карантина" в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. После попытки побега вооруженные силы США начали преследование, которое длилось от Карибского моря до Индийского океана.

За ночь американские военные провели досмотр, морской перехват и абордаж судна в Индийском океане. Все прошло без инцидентов.

В Минобороны США подчеркнули, что ни одна другая страна не имеет возможности навязывать свою волю в любой точке планеты так, как это делают США.

Когда мы говорим карантин, мы именно это имеем в виду. На суше, в воздухе или на море - наши вооруженные силы найдут вас. Топливо у вас закончится гораздо раньше, чем вы сможете уйти от нас

- говорится в сообщении.

Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИ08.02.26, 20:41 • 26874 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Пентагон
Индийский океан
Соединённые Штаты