США перехватили еще одно судно «теневого флота» РФ в Индийском океане
Киев • УНН
Американские военные перехватили танкер Aquila II, нарушивший карантин для подсанкционных судов. Преследование длилось от Карибского моря до Индийского океана, где судно было осмотрено и взято на абордаж.
Американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота", речь идет о судне Aquila II. Об этом сообщает Пентагон в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что судно Aquila II нарушило "режим карантина" в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. После попытки побега вооруженные силы США начали преследование, которое длилось от Карибского моря до Индийского океана.
За ночь американские военные провели досмотр, морской перехват и абордаж судна в Индийском океане. Все прошло без инцидентов.
В Минобороны США подчеркнули, что ни одна другая страна не имеет возможности навязывать свою волю в любой точке планеты так, как это делают США.
Когда мы говорим карантин, мы именно это имеем в виду. На суше, в воздухе или на море - наши вооруженные силы найдут вас. Топливо у вас закончится гораздо раньше, чем вы сможете уйти от нас
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИ08.02.26, 20:41 • 26874 просмотра