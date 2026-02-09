США перехватили еще одно судно «теневого флота» РФ в Индийском океане

Американские военнослужащие задержали еще один танкер российского "теневого флота", речь идет о судне Aquila II. Об этом сообщает Пентагон в соцсети Х, пишет УНН.

Отмечается, что судно Aquila II нарушило "режим карантина" в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. После попытки побега вооруженные силы США начали преследование, которое длилось от Карибского моря до Индийского океана.

За ночь американские военные провели досмотр, морской перехват и абордаж судна в Индийском океане. Все прошло без инцидентов.

В Минобороны США подчеркнули, что ни одна другая страна не имеет возможности навязывать свою волю в любой точке планеты так, как это делают США.

Когда мы говорим карантин, мы именно это имеем в виду. На суше, в воздухе или на море - наши вооруженные силы найдут вас. Топливо у вас закончится гораздо раньше, чем вы сможете уйти от нас