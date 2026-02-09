США перехопили ще одне судно "тіньового флоту" рф в Індійському океані

Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту", йдеться про судно Aquila II. Про це повідомляє Пентагон у соцмережі Х, пише УНН.

Зазначається, що судно Aquila II порушило "режим карантину" щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Після спроби втечі збройні сили США почали переслідування, що тривало від Карибського моря до Індійського океану.

За ніч американські військові провели огляд, морське перехоплення та абордаж судна в Індійському океані. Усе пройшло без інцидентів.

У Міноборони США наголосили, що жодна інша країна не має можливості нав'язувати свою волю в будь-якій точці планети так, як це роблять США.

Коли ми говоримо карантин, ми саме це маємо на увазі. На суші, у повітрі або на морі - наші збройні сили знайдуть вас. Паливо у вас закінчиться набагато раніше, ніж ви зможете піти від нас