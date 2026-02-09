США перехопили ще одне судно "тіньового флоту" рф в Індійському океані

$43.050.09
Ексклюзив
15:20 • 1810 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 16745 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 31951 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 36500 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 53760 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 52255 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 42080 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40388 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26980 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18305 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 12708 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 32179 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця9 лютого, 09:47 • 20500 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 13171 перегляди
Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозруVideo13:13 • 10262 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 2656 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 13247 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 58045 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 79437 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 96137 перегляди
Андрій Шевченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дмитро Михайленко
Україна
Сумська область
Франція
Сполучені Штати Америки
Італія
УНН Lite
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo15:48 • 326 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 1258 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 32238 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 37327 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50545 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Forbes
Bild

США перехопили ще одне судно "тіньового флоту" рф в Індійському океані

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Американські військові перехопили танкер Aquila II, що порушив карантин для підсанкційних суден. Переслідування тривало від Карибського моря до Індійського океану, де судно було оглянуто та взято на абордаж.

США перехопили ще одне судно "тіньового флоту" рф в Індійському океані

Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту", йдеться про судно Aquila II. Про це повідомляє Пентагон у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що судно Aquila II порушило "режим карантину" щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Після спроби втечі збройні сили США почали переслідування, що тривало від Карибського моря до Індійського океану.

За ніч американські військові провели огляд, морське перехоплення та абордаж судна в Індійському океані. Усе пройшло без інцидентів.

У Міноборони США наголосили, що жодна інша країна не має можливості нав'язувати свою волю в будь-якій точці планети так, як це роблять США.

Коли ми говоримо карантин, ми саме це маємо на увазі. На суші, у повітрі або на морі - наші збройні сили знайдуть вас. Паливо у вас закінчиться набагато раніше, ніж ви зможете піти від нас

- йдеться у повідомленні.

Індія долучилась до війни з "тіньовим флотом" і затримала три танкери - ЗМІ08.02.26, 20:41 • 26860 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Пентагон
Індійський океан
Сполучені Штати Америки