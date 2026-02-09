США перехопили ще одне судно "тіньового флоту" рф в Індійському океані
Київ • УНН
Американські військові перехопили танкер Aquila II, що порушив карантин для підсанкційних суден. Переслідування тривало від Карибського моря до Індійського океану, де судно було оглянуто та взято на абордаж.
Американські військовослужбовці затримали ще один танкер російського "тіньового флоту", йдеться про судно Aquila II. Про це повідомляє Пентагон у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що судно Aquila II порушило "режим карантину" щодо підсанкційних суден у Карибському басейні. Після спроби втечі збройні сили США почали переслідування, що тривало від Карибського моря до Індійського океану.
За ніч американські військові провели огляд, морське перехоплення та абордаж судна в Індійському океані. Усе пройшло без інцидентів.
У Міноборони США наголосили, що жодна інша країна не має можливості нав'язувати свою волю в будь-якій точці планети так, як це роблять США.
Коли ми говоримо карантин, ми саме це маємо на увазі. На суші, у повітрі або на морі - наші збройні сили знайдуть вас. Паливо у вас закінчиться набагато раніше, ніж ви зможете піти від нас
