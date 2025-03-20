США: переговоры с россией и Украиной будут возможны только после достижения прекращения огня
Киев • УНН
В США заявили, что технические переговоры в Саудовской Аравии будут сосредоточены на вопросах безопасности. Мирные переговоры возможны только после достижения прекращения огня.
В США заявили, что технические переговоры, которые должны состояться в Саудовской Аравии, будут сосредоточены на безопасности и практических вопросах, и только после достижения прекращения огня можно будет начать мирные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга, передает УНН.
Когда у вас есть наблюдатели, это не обсуждается, ничего из этого не будет обсуждаться. Ни с россией, ни с Украиной ничего не будет обсуждаться до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня, и тогда мы сможем переходить к разговору о конкретных вопросах относительно того, как реализовывать безопасность по мере нашего продвижения вперед
Напомним
США и россия проведут переговоры по деталям прекращения огня в Украине в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.
15 марта Президент Украины образовал делегацию для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира и утвердил ее состав, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.