США: переговоры с россией и Украиной будут возможны только после достижения прекращения огня

В США заявили, что технические переговоры, которые должны состояться в Саудовской Аравии, будут сосредоточены на безопасности и практических вопросах, и только после достижения прекращения огня можно будет начать мирные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга, передает УНН.

Когда у вас есть наблюдатели, это не обсуждается, ничего из этого не будет обсуждаться. Ни с россией, ни с Украиной ничего не будет обсуждаться до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня, и тогда мы сможем переходить к разговору о конкретных вопросах относительно того, как реализовывать безопасность по мере нашего продвижения вперед