США: переговори з росією та Україною будуть можливі лише після досягнення припинення вогню

У США заявили, що технічні переговори, які мають відбутися в Саудівській Аравії, будуть зосереджені на безпеці і практичних питаннях, і лише після досягнення припинення вогню можна буде розпочати мирні переговори. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає УНН.

Коли у вас є спостерігачі, це не обговорюється, нічого з цього не обговорюватиметься. Ні з росією, ні з Україною нічого не обговорюватиметься доти, доки не буде досягнуто припинення вогню, і тоді ми зможемо переходити до розмови про конкретні питання щодо того, як реалізовувати безпеку в міру нашого просування вперед - заявила Брюс.

Нагадаємо

США і росія проведуть переговори щодо деталей припинення вогню в Україні в неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії.

15 березня Президент України утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру та затвердив її склад, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.