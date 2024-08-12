США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

Министерство обороны США заявляет, что страна отправит на Ближний Восток подводную лодку, оснащенную управляемыми ракетами, пишет АР, передает УНН.

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Именно министр обороны Ллойд Остин приказал отправить подводную лодку на Ближний Восток, где ситуация становится все более напряженной. Соединенные Штаты редко объявляют о таких передачах подводных лодок.

Остин также приказал ускорить развертывание авианосца ISS Abraham Lincoln и вспомогательных кораблей, которые входят в состав боевой группы корабля. Корабли отплыли с военно-морской базы на острове Гуам посреди Тихого океана перед выходными.

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