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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 01:41  •  26375 просмотра

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Минобороны США отправляет на Ближний Восток подводную лодку с управляемыми ракетами. Также ускорено развертывание авианосца ISS Abraham Lincoln и вспомогательных кораблей с военно-морской базы на острове Гуам.

Министерство обороны США заявляет, что страна отправит на Ближний Восток подводную лодку, оснащенную управляемыми ракетами, пишет АР, передает УНН.

Детали

Именно министр обороны Ллойд Остин приказал отправить подводную лодку на Ближний Восток, где ситуация становится все более напряженной. Соединенные Штаты редко объявляют о таких передачах подводных лодок.

Остин также приказал ускорить развертывание авианосца ISS Abraham Lincoln и вспомогательных кораблей, которые входят в состав боевой группы корабля. Корабли отплыли с военно-морской базы на острове Гуам посреди Тихого океана перед выходными.

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