США отправили еще один самолет-разведчик после запуска гиперзвуковой ракеты Северной Кореей
Киев • УНН
США направили второй самолет RC-135S Cobra Ball на авиабазу Кадена для отслеживания ракет КНДР. Это произошло после того, как Северная Корея испытала новую гиперзвуковую ракету, а первый самолет не успел ее засечь.
Соединенные Штаты разместили уже второй самолет для отслеживания ракет на авиабазе в западной части Тихого океана после того, как Северная Корея провела испытания гиперзвукового оружия. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.
Детали
Согласно данным, полученным сервисом отслеживания Flightradar24, самолет RC-135S с регистрационным номером 61-2662 во вторник приземлился на авиабазе Кадена на Окинаве после беспосадочного перелета с базы ВВС Оффутт, постоянного места базирования в Небраске.
Самолет, также известный как Cobra Ball, присоединился к другому RC-135S, который пропустил недавний запуск северокорейской ракеты. Как пишет Newsweek, это уже второй случай с начала декабря прошлого года, когда американские военные размещают два самолета Cobra Ball в Кадене.
Дополнение
В понедельник Северная Корея провела свое первое крупное испытание оружия в этом году, запустив новую гиперзвуковую ракету, которая призвана усилить так называемое "ядерное оружие сдерживания" страны.
Гиперзвуковая ракета способна двигаться со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз.
Когда Северная Корея запустила свою новую ракету, разведывательный самолет ВВС США RC-135S, способный собирать данные о баллистических ракетах, возвращался на авиабазу на острове Окинава в юго-западных водах Японии и не успел засечь ракету.
МИД Украины осудило запуск ракеты КНДР и выразило солидарность с Японией и Южной Кореей. В ведомстве напомнили, что Пхеньян действует при поддержке московского режима.