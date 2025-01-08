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США отправили еще один самолет-разведчик после запуска гиперзвуковой ракеты Северной Кореей

США отправили еще один самолет-разведчик после запуска гиперзвуковой ракеты Северной Кореей

Киев  •  УНН

 • 9524 просмотра

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США направили второй самолет RC-135S Cobra Ball на авиабазу Кадена для отслеживания ракет КНДР. Это произошло после того, как Северная Корея испытала новую гиперзвуковую ракету, а первый самолет не успел ее засечь.

Соединенные Штаты разместили уже второй самолет для отслеживания ракет на авиабазе в западной части Тихого океана после того, как Северная Корея провела испытания гиперзвукового оружия. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.

Детали

Согласно данным, полученным сервисом отслеживания Flightradar24, самолет RC-135S с регистрационным номером 61-2662 во вторник приземлился на авиабазе Кадена на Окинаве после беспосадочного перелета с базы ВВС Оффутт, постоянного места базирования в Небраске.

Самолет, также известный как Cobra Ball, присоединился к другому RC-135S, который пропустил недавний запуск северокорейской ракеты. Как пишет Newsweek, это уже второй случай с начала декабря прошлого года, когда американские военные размещают два самолета Cobra Ball в Кадене.

Дополнение

В понедельник Северная Корея провела свое первое крупное испытание оружия в этом году, запустив новую гиперзвуковую ракету, которая призвана усилить так называемое "ядерное оружие сдерживания" страны.

Гиперзвуковая ракета способна двигаться со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз.

Когда Северная Корея запустила свою новую ракету, разведывательный самолет ВВС США RC-135S, способный собирать данные о баллистических ракетах, возвращался на авиабазу на острове Окинава в юго-западных водах Японии и не успел засечь ракету.

МИД Украины осудило запуск ракеты КНДР и выразило солидарность с Японией и Южной Кореей. В ведомстве напомнили, что Пхеньян действует при поддержке московского режима.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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