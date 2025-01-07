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Пхеньян діє за підтримки московського режиму: Україна засудила запуск ракети КНДР

Пхеньян діє за підтримки московського режиму: Україна засудила запуск ракети КНДР

Київ • УНН

 • 20830 перегляди

МЗС України засудило запуск ракети КНДР та висловило солідарність з Японією та Південною Кореєю. Ракета пролетіла 1500 км зі швидкістю, що в 12 разів перевищує звукову.

Україна засудила провокаційний запуск ракети КНДР, а також висловила солідарність з партнерами в Японії та Республіці Корея. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

"Засуджуємо разом із ЄС черговий провокаційний запуск ракети КНДР. Україна висловлює солідарність з нашими партнерами в Японії та Республіці Корея. Нагадуємо, що Пхеньян діє за підтримки Московського режиму. Необхідні тверді спільні дії для їхнього стримування", - повідомив Тихий.

Додамо

Як повідомляв УНН, Північна Корея провела запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ракета подолала 1500 км зі швидкістю в 12 разів більшою за звукову, досягнувши двох зенітів на висоті 99,8 та 42,5 км.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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