Пхеньян діє за підтримки московського режиму: Україна засудила запуск ракети КНДР
Київ • УНН
МЗС України засудило запуск ракети КНДР та висловило солідарність з Японією та Південною Кореєю. Ракета пролетіла 1500 км зі швидкістю, що в 12 разів перевищує звукову.
Україна засудила провокаційний запуск ракети КНДР, а також висловила солідарність з партнерами в Японії та Республіці Корея. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.
"Засуджуємо разом із ЄС черговий провокаційний запуск ракети КНДР. Україна висловлює солідарність з нашими партнерами в Японії та Республіці Корея. Нагадуємо, що Пхеньян діє за підтримки Московського режиму. Необхідні тверді спільні дії для їхнього стримування", - повідомив Тихий.
Додамо
Як повідомляв УНН, Північна Корея провела запуск нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Ракета подолала 1500 км зі швидкістю в 12 разів більшою за звукову, досягнувши двох зенітів на висоті 99,8 та 42,5 км.