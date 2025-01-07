Пхеньян действует при поддержке московского режима: Украина осудила запуск ракеты КНДР

Украина осудила провокационный запуск ракеты КНДР, а также выразила солидарность с партнерами в Японии и Республике Корея. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

«Осуждаем вместе с ЕС очередной провокационный запуск ракеты КНДР. Украина выражает солидарность с нашими партнерами в Японии и Республике Корея. Напоминаем, что Пхеньян действует при поддержке Московского режима. Необходимы твердые совместные действия для их сдерживания», - сообщил Тихий.

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Как сообщал УНН, Северная Корея провела запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета преодолела 1500 км со скоростью в 12 раз больше звуковой, достигнув двух зенитов на высоте 99,8 и 42,5 км.