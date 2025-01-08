США відправили ще один літак-розвідник після запуску гіперзвукової ракети Північною Кореєю

Сполучені Штати розмістили вже другий літак для відстеження ракет на авіабазі в західній частині Тихого океану після того, як Північна Корея провела випробування гіперзвукової зброї. Про це пише Newsweek, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними, отриманими сервісом відстеження Flightradar24, літак RC-135S з реєстраційним номером 61-2662 у вівторок приземлився на авіабазі Кадена на Окінаві після безпосадочного перельоту з бази ВПС Оффутт, постійного місця базування в Небрасці.

Літак, також відомий як Cobra Ball, приєднався до іншого RC-135S, який пропустив нещодавній запуск північнокорейської ракети. Як пише Newsweek, це вже другий випадок з початку грудня минулого року, коли американські військові розміщують два літаки Cobra Ball у Кадені.

Доповнення

У понеділок Північна Корея провела своє перше велике випробування зброї цього року, запустивши нову гіперзвукову ракету, яка покликана посилити так звану "ядерну зброю стримування" країни.

Гіперзвукова ракета здатна рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку більш ніж у п'ять разів.

Коли Північна Корея запустила свою нову ракету, розвідувальний літак ВПС США RC-135S, здатний збирати дані про балістичні ракети, повертався на авіабазу на острові Окінава в південно-західних водах Японії і не встиг засікти ракету.

МЗС України засудило запуск ракети КНДР та висловило солідарність з Японією та Південною Кореєю. У відомстві нагадали, що Пхеньян діє за підтримки московського режиму.