США одобрили передачу Украине 22 норвежских F-16

Власти США согласовали отправку 22 норвежских самолетов F-16 в Украину, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запасных частей и другого необходимого оборудования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Nettavisen.

Детали

Как сообщается, власти США недавно одобрили передачу Украине 65 истребителей F-16 из Нидерландов, Дании и Норвегии. Хотя США не будут сами передавать самолеты, американские власти должны одобрить передачу. Это часть соглашения, которое США заключили со странами, купившими F-16 и другие системы вооружения.

Норвегия получила разрешение на передачу 22 самолетов F-16, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запасных частей и другого необходимого оборудования.

Впрочем отмечается, что речь не идет о 22 полностью готовых к эксплуатации самолетах F-16. Несколько из 22 самолетов не обязательно пригодны к полетам, но все же могут быть полезными Украине, например, как запасные части.

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В декабре 2021 года было объявлено, что Норвегия заключила соглашение о продаже 12 норвежских F-16 американской компании Draken International. Эти самолеты пригодны к полетам и все еще находятся в Норвегии.

Как пишет издание, судя по всему, соглашение о продаже с Draken International не завершено, и самолеты, которые должны были использоваться для обучения в США, вместо этого будут применяться для защиты воздушного пространства Украины.

Поэтому Nettavisen предполагает, что 12 из 22 самолетов, одобренных для передачи Украине, полностью готовы к эксплуатации.

Дополнение

В Дании и США украинские пилоты находятся на завершающих этапах обучения для управления истребителями F-16.

В Украине проходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16.

The New York Times сообщал, что к лету этого года 12 украинских пилотов будут готовы летать на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено только шесть F-16 из примерно 45 истребителей.