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США объявили посла ЮАР персоной нон грата из-за расовой напряженности

Киев • УНН

 • 19799 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол ЮАР Эбрагим Расул больше не является желаемым лицом в стране. Трамп сократил помощь ЮАР из-за закона об экспроприации земли.

США объявили посла ЮАР персоной нон грата из-за расовой напряженности

США объявили посла Южной Африки персоной нон грата. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что посол Южной Африки в Вашингтоне Эбрагим Расул больше не является желаемым лицом в стране. 

В своем сообщении на платформе X Рубио охарактеризовал южноафриканского дипломата как "политика, разжигающего расовую напряженность" и имеющего предвзятое отношение к Дональду Трампу. В то же время Госдепартамент воздержался от комментариев и не предоставил дополнительных объяснений относительно решения. 

Высылка иностранного посла – шаг, который американские власти применяют крайне редко, хотя представители низших дипломатических рангов иногда оказываются в подобной ситуации. 

На фоне этого развития событий президент Трамп объявил о сокращении финансовой помощи правительству Южной Африки. Он обосновал это решение противоречивым законом, позволяющим государству экспроприировать частную землю, и заявил, что представители африканерской общины стали его жертвами.

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио12.03.25, 14:15 • 38248 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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