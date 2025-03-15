США объявили посла ЮАР персоной нон грата из-за расовой напряженности
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол ЮАР Эбрагим Расул больше не является желаемым лицом в стране. Трамп сократил помощь ЮАР из-за закона об экспроприации земли.
США объявили посла Южной Африки персоной нон грата. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что посол Южной Африки в Вашингтоне Эбрагим Расул больше не является желаемым лицом в стране.
В своем сообщении на платформе X Рубио охарактеризовал южноафриканского дипломата как "политика, разжигающего расовую напряженность" и имеющего предвзятое отношение к Дональду Трампу. В то же время Госдепартамент воздержался от комментариев и не предоставил дополнительных объяснений относительно решения.
Высылка иностранного посла – шаг, который американские власти применяют крайне редко, хотя представители низших дипломатических рангов иногда оказываются в подобной ситуации.
На фоне этого развития событий президент Трамп объявил о сокращении финансовой помощи правительству Южной Африки. Он обосновал это решение противоречивым законом, позволяющим государству экспроприировать частную землю, и заявил, что представители африканерской общины стали его жертвами.
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