США оголосили посла ПАР персоною нон грата через расову напруженість

США оголосили посла Південної Африки персоною нон грата. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що посол Південної Африки в Вашингтоні Ебрагім Расул більше не є бажаною особою в країні.

У своєму дописі на платформі X Рубіо охарактеризував південноафриканського дипломата як "політика, який розпалює расову напруженість" і має упереджене ставлення до Дональда Трампа. Водночас Держдепартамент утримався від коментарів і не надав додаткових пояснень щодо рішення.

Висилка іноземного посла – крок, який американська влада застосовує вкрай рідко, хоча представники нижчих дипломатичних рангів іноді опиняються в подібній ситуації.

На тлі цього розвитку подій президент Трамп оголосив про скорочення фінансової допомоги уряду Південної Африки. Він обґрунтував це рішення суперечливим законом, що дозволяє державі експропріювати приватну землю, та заявив, що представники африканерської спільноти стали його жертвами.

США сьогодні контактуватимуть з росіянами та сподіваються на позитивну відповідь від рф - Рубіо