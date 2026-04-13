США объявили полную морскую блокаду иранских портов с 13 апреля

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Военные США обещают заблокировать движение судов в иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения не касаются транзита в неиранские порты через Ормузский пролив.

США объявили полную морскую блокаду иранских портов с 13 апреля

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокаду всего морского судоходства, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (17:00 по Киеву - ред.). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение CENTCOM в соцсети Х.

Детали

Отмечается, что блокада будет применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.

Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих Ормузским проливом в неиранские порты и из них

- говорится в сообщении.

Также указывается, что морякам рекомендуется следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с военно-морскими силами США в регионе.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о немедленном начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана.

Вадим Хлюдзинский

