США объявили полную морскую блокаду иранских портов с 13 апреля
Киев • УНН
Военные США обещают заблокировать движение судов в иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения не касаются транзита в неиранские порты через Ормузский пролив.
Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут блокаду всего морского судоходства, входящего в иранские порты и выходящего из них, 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (17:00 по Киеву - ред.). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение CENTCOM в соцсети Х.
Детали
Отмечается, что блокада будет применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Аравийском и Оманском заливах.
Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих Ормузским проливом в неиранские порты и из них
Также указывается, что морякам рекомендуется следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с военно-морскими силами США в регионе.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о немедленном начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана.
