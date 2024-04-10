Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан
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США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан
По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, США не видели доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь россии для ее войны в Украине, но выразили обеспокоенность относительно вкладов в российскую оборонную промышленность.
В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ
таганрог в ростовской области россии атакуют беспилотники, сообщил глава администрации города андрей фатеев.
Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7
ЕС должен предоставить Украине 7 батарей Patriot из 100 имеющихся в западных армиях, чтобы помочь защититься от российских ракет и бомб, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД
Австралия готова признать палестинское государство в рамках усилий по достижению мира в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг предложила решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы будут жить бок о бок в отдельных странах, как единственную надежду разорвать цикл насилия.
Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго
Вражеские силы атаковали энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, что привело к обесточиванию Херсонской, Николаевской областей, излишки электроэнергии были переданы в Польшу.
В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности
В Одессе прогремел взрыв после того, как ВС ВС Украины предупредили о запуске вражеской ракеты в направлении Одесской области.
В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику
Литва призывает союзников по НАТО срочно перейти к военной экономике, увеличив расходы на оборону минимум до 2% ВВП и расширив военное производство для сдерживания россии.
В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве и области 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды, в связи с чем власти призывают жителей быть осторожными и не разводить костры на природе.
Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины
Бывшего народного депутата от запрещенной партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии россии, задержали при попытке побега из Украины возле Одесского пограничного пункта пропуска.
Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот
По данным Opendatabot, в 2023 году компании подали более 400 тыс. финансовых отчетов, из которых 0,6% содержали ошибки.