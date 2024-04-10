США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан

США не видели доказательств предоставления Китаем прямой военной помощи россии для ее войны в Украине, но выразили обеспокоенность относительно вкладов в российскую оборонную промышленность. Об этом сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 9 апреля, пишет УНН.

Мы не видели никаких доказательств того, что они предоставят прямую военную помощь россии, но мы выразили обеспокоенность относительно вклада в оборонно-промышленную базу россии - сказал Салливан в ответ на вопрос, видят ли США какие-то доказательства того, что Китай может предложить какой-то вид прямой военной помощи россии в войне с Украиной.

При этом он указал, что "пока" не может "комментировать или характеризовать" встречу главы Китая Си Цзиньпина с главой мид рф сергеем лавровым накануне, потому что "фактически не имел возможности ознакомиться" с этим вопросом.

Напомним

9 апреля китайский лидер Си Цзиньпин встретился с лавровым в Пекине, что CNN назвало "еще одним признаком того значения, которое Китай придает своим все более прочным связям с москвой". Указано, что встреча лаврова и Си Цзиньпина является их первой за шесть лет и примечательна тем, что главы государств не обязательно встречаются с приезжими министрами.

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной" - глава МИД