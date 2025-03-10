США не пригласили на саммит военных представителей в Париже
Киев • УНН
Военные представители 32 стран НАТО, кроме США, соберутся в Париже для обсуждения международных сил безопасности для Украины. Европейские страны хотят самостоятельно взять на себя ответственность за поддержание мира после прекращения огня.
Соединенные Штаты Америки не будут представлены на саммите военных представителей, которые соберутся в Париже 11 марта, чтобы обсудить создание международных сил безопасности для Украины. Их не приглашали. Об этом сообщает издание Associated Press (AP), передает УНН.
Детали
Отмечается, что США не были приглашены на саммит, поскольку европейские страны хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержку мира в Украине после прекращения огня.
Как пишет АР, в переговорах в Париже примут участие начальники штабов или их представители почти всех 32 стран-членов НАТО, кроме США. Приглашения на встречу не получили также Хорватия и Черногория.
На саммите военные обсудят, как международные силы безопасности, предложенные Францией и Великобританией, должны предотвратить повторный масштабный наступление России после возможного прекращения боевых действий.
Они могут включать тяжелое вооружение и запасы оружия, которые могут быть срочно переброшены в течение нескольких часов или дней, чтобы помочь защитить Украину в случае российских атак, которые нарушат любое перемирие
Во второй части встречи запланированы "более точные и конкретные" обсуждения, во время которых участников пригласят высказать готовность и возможности своих военных структур относительно участия в инициативе.
Напоминаем
В Париже состоятся переговоры по формированию международных сил безопасности для Украины после потенциального прекращения огня. Участие примут военные чиновники из более чем 30 стран, включая представителей НАТО и стран Азии.
США перед переговорами с Украиной не обещают возобновить поддержку - WP10.03.25, 16:27 • 21003 просмотра