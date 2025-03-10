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США не запросили на саміт військових представників у Парижі

Київ • УНН

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Військові представники 32 країн НАТО, крім США, зберуться в Парижі для обговорення міжнародних сил безпеки для України. Європейські країни хочуть самостійно взяти відповідальність за підтримку миру після припинення вогню.

США не запросили на саміт військових представників у Парижі

Сполучені Штати Америки не будуть представлені на саміті військових представників, які зберуться у Парижі 11 березня, щоб обговорити створення міжнародних сил безпеки для України. Їх не запрошували. Про це інформує видання Associated Press (AP), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що США не були запрошені на саміт, оскільки європейські країни хочуть продемонструвати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримку миру в Україні після припинення вогню.

Як пише АР, в переговорах у Парижі візьмуть участь начальники штабів або їхні представники майже всіх 32 країн-членів НАТО, окрім США. Запрошення на зустріч не отримали також Хорватія й Чорногорія.

На саміті військові обговорять, як міжнародні сили безпеки, запропоновані Францією та Британією, мають запобігти повторному великомасштабному наступу росії після можливого припинення бойових дій.

Вони можуть включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути терміново переброшені протягом кількох годин або днів, щоб допомогти захистити Україну у разі російських атак, які порушать будь-яке перемир'я

- йдеться у дописі Associated Press.

У другій частині зустрічі заплановані "більш точні та конкретні" обговорення, під час яких учасників запросять висловити готовність та можливості своїх військових структур щодо участі в ініціативі.

Нагадаємо

У Парижі відбудуться переговори щодо формування міжнародних сил безпеки для України після потенційного припинення вогню. Участь візьмуть військові чиновники з понад 30 країн, включаючи представників НАТО та країн Азії.

США перед переговорами з Україною не обіцяють відновити підтримку - WP10.03.25, 16:27 • 21003 перегляди

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