США перед переговорами з Україною не обіцяють відновити підтримку - WP
Київ • УНН
Держсекретар Марко Рубіо зустрінеться з українськими посадовцями. США очікують на готовність Києва до мирної угоди, кажуть джерела.
Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з українськими посадовцями. Напередодні зустрічі в Саудівській Аравії адміністрація Дональда Трампа не даватиме ніяких запевнень щодо підтримки Києва.
Про це повідомляє The Wasington Post, пише УНН.
Адміністрація Трампа висловлює сподівання, що Україна готова до мирної угоди, йдеться в матеріалі видання.
Як повідомляє WP, Рубіо зустрінеться з українськими високопосадовцями вперше після "сварки в Овальному кабінеті між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським".
Американські чиновники заявляють, що відновлення військової та розвідувальної підтримки залежатиме від дій України, оскільки Вашингтон прагне прискорити процес припинення вогню.
Нагадаємо
Раніше Рубіо заявив, що вважає, що війна росії проти України є "проксі-війною" між москвою та Вашингтоном. За його словами, жодна зі сторін наразі не має чіткого плану завершення війни.