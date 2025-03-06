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Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між росією і США

Київ • УНН

 • 112567 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між ядерними державами - США та росією. За його словами, жодна зі сторін не має плану завершення конфлікту, а Трамп може допомогти з переговорами.

Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між росією і США

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вважає, що війна росії проти України є "проксі-війною" між москвою та Вашингтоном. Про це повідомляє Держдеп США, пише УНН.

Відверто кажучи, це війна між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і росією - і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її завершити

- заявив Рубіо.

За його словами, жодна зі сторін наразі не має чіткого плану його завершення. Він вважає, що стратегія союзників України зводиться лише до безперервної військової підтримки, що, на його думку, не є ефективним вирішенням ситуації.

Рубіо зазначив, що росія, хоч і зазнала труднощів на початку війни, залишається великою державою й досягла певного прогресу, але водночас не має значної переваги. У зв’язку з цим, конфлікт зайшов у глухий кут. Він наголосив, що Трамп прагне знайти шлях до миру, залучивши обидві сторони до переговорів, і закликав Україну не саботувати цей процес.

За словами Рубіо, напруженість між Києвом і Вашингтоном зросла після заяви віцепрезидента США про необхідність дипломатичного вирішення війни.

"Зеленський вирішив кинути виклик віцепрезиденту та поставити під сумнів саму можливість дипломатії", - зауважив Рубіо, додавши, що саме це й призвело до конфлікту.

Водночас він висловив сподівання, що ця позиція буде переглянута, оскільки переговори неминуче вимагатимуть поступок від обох сторін.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність відновити нормальні відносини з Україною, якщо Київ буде готовий до миру. Для припинення війни необхідно залучити росію до переговорного процесу.

Ольга Розгон

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