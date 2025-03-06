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Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Киев • УНН

 • 112560 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между ядерными державами - США и россией. По его словам, ни одна из сторон не имеет плана завершения конфликта, а Трамп может помочь с переговорами.

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио считает, что война россии против Украины является "прокси-войной" между москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает Госдеп США, пишет УНН.

Честно говоря, это война между ядерными державами - Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией - и она должна закончиться. И никто не имеет ни малейшей идеи или плана, как ее завершить

- заявил Рубио.

По его словам, ни одна из сторон в настоящее время не имеет четкого плана его завершения. Он считает, что стратегия союзников Украины сводится лишь к непрерывной военной поддержке, что, по его мнению, не является эффективным решением ситуации.

Рубио отметил, что россия, хоть и столкнулась с трудностями в начале войны, остается великой державой и достигла определенного прогресса, но в то же время не имеет значительного преимущества. В связи с этим конфликт зашел в тупик. Он подчеркнул, что Трамп стремится найти путь к миру, вовлекая обе стороны в переговоры, и призвал Украину не саботировать этот процесс.

По словам Рубио, напряженность между Киевом и Вашингтоном возросла после заявления вице-президента США о необходимости дипломатического решения войны.

"Зеленский решил бросить вызов вице-президенту и поставить под сомнение саму возможность дипломатии", - отметил Рубио, добавив, что именно это и привело к конфликту.

В то же время он выразил надежду, что эта позиция будет пересмотрена, поскольку переговоры неизбежно потребуют уступок от обеих сторон.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности восстановить нормальные отношения с Украиной, если Киев будет готов к миру. Для прекращения войны необходимо вовлечь Россию в переговорный процесс.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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