США перед переговорами с Украиной не обещают возобновить поддержку - WP
Киев • УНН
Госсекретарь Марко Рубио встретится с украинскими чиновниками. США ожидают готовности Киева к мирному соглашению, говорят источники.
Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с украинскими чиновниками. Накануне встречи в Саудовской Аравии администрация Дональда Трампа не будет давать обещаний о поддержке Киева.
Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Администрация Трампа выражает надежду, что Украина готова к мирному соглашению, говорится в материале издания.
Как сообщает WP, Рубио встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками впервые после "ссоры в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Зеленским".
Американские чиновники заявляют, что восстановление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины, поскольку Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня.
Напомним
Ранее Рубио заявил, что считает, что война России против Украины является "прокси-войной" между Москвой и Вашингтоном. По его словам, ни одна из сторон в настоящее время не имеет четкого плана завершения войны.