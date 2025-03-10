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США перед переговорами с Украиной не обещают возобновить поддержку - WP

Киев • УНН

 • 21003 просмотра

Госсекретарь Марко Рубио встретится с украинскими чиновниками. США ожидают готовности Киева к мирному соглашению, говорят источники.

США перед переговорами с Украиной не обещают возобновить поддержку - WP

Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с украинскими чиновниками. Накануне встречи в Саудовской Аравии администрация Дональда Трампа не будет давать обещаний о поддержке Киева.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.  

Администрация Трампа выражает надежду, что Украина готова к мирному соглашению, говорится в материале издания.

Как сообщает WP, Рубио встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками впервые после "ссоры в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Зеленским".

Американские чиновники заявляют, что восстановление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины, поскольку Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня.

Напомним

Ранее Рубио заявил, что считает, что война России против Украины является "прокси-войной" между Москвой и Вашингтоном. По его словам, ни одна из сторон в настоящее время не имеет четкого плана завершения войны.

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