США не предупреждали Германию о решении приостановить поставки определенной помощи Украине - немецкий генерал

Администрация президента США Дональда Трампа не предупреждала о своем шаге по приостановке поставок определенного оружия в Украину, а также оборвала один из прямых контактов с генералами Германии, которые координировали помощь Киеву. Об этом в интервью The Atlantic рассказал командующий сухопутными силами ВС Германии Кристиан Фройдинг, передает УНН.

Детали

Как рассказал Фройдинг, когда-то он "мог отправлять текстовые сообщения американским представителям обороны днем и ночью, но в последнее время общение с его коллегами в Вашингтоне было прервано".

Администрация Трампа, например, не предупреждала о своем шаге по приостановке поставок определенного оружия в Украину - сказал Фройдинг.

Чтобы получить информацию об американской политике, Фройдинг обратился в посольство Германии в Вашингтоне, где "есть кто-то, кто пытается найти кого-то в Пентагоне".

Напомним

США пригрозили Украине прекратить поставки оружия и разведданных, если она не подпишет американский мирный план до 27 ноября.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс достиг 4 миллиардов евро поставок американского оружия Украине с августа, с темпом 1 миллиард евро в месяц. Он выразил оптимизм относительно закрытия декабря в рамках инициативы PURL, что позволяет странам финансировать поставки оружия на основе запросов Украины.